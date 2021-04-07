На этот раз может быть все серьезно, – Яковина о наступлении России на Украину
Российский аналитик Александр Гольц, которого не воспринимает Кремль, еще в феврале прогнозировал, что у России тогда не было причин для полномастшабного нападения на Украину. Он предполагал, что это может произойти осенью – летом.
Источник:24 канал
Впрочем, именно сейчас предпосылки к возобновлению таких действий появились. Об этом рассказал международный обозреватель Иван Яковина в эфире программы "Что это было?".
Внимание Российских войск хватит лишь для первого удара, – эксперт о возможном наступлении на Украину
В частности, как рассказал журналист, тогда он предполагал, что это произойдет с потеплением. Яковина резюмировал, что аналитик все-таки оказался прав.
Я считаю, что на этот раз все может быть серьезно. Гораздо серьезнее, чем обычно. Так, полномасштабное наступление может начаться,
– сказал он.
Он объяснил свои слова: "Потеплело – и в самом деле началось. Война как таковая пока не началась, но Гольц тогда прогнозировал, что Путин, для закрепления своей власти, с большой вероятностью может запустить боевые действия".
Смотрите полностью программу "Что это было?" за 7 апреля: видео
Что говорят другие эксперты
Военные эксперты считают, что реальная полномасштабная военная кампания – очень сомнительна. Впрочем, прогнозируют увеличение количества обстрелов и диверсионных действий со стороны боевиков уже вскоре.
Обострение на Донбассе: что известно
- Пророссийские боевики несколько часов обстреливали украинские позиции 26 марта под Шумами. Тогда погибли 4 бойца, еще 2 – получили ранения.
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия стягивает армию к границе с Украиной.
- Впоследствии стало известно, что глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил проверку боевой готовности своих вооруженных сил.
- Украинские власти заверили, что украинские военные будут открывать огонь только в случае угрозы со стороны пророссийских боевиков.
Поделиться новостью