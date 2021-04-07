Российский аналитик Александр Гольц, которого не воспринимает Кремль, еще в феврале прогнозировал, что у России тогда не было причин для полномастшабного нападения на Украину. Он предполагал, что это может произойти осенью – летом.

Впрочем, именно сейчас предпосылки к возобновлению таких действий появились. Об этом рассказал международный обозреватель Иван Яковина в эфире программы "Что это было?".

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В частности, как рассказал журналист, тогда он предполагал, что это произойдет с потеплением. Яковина резюмировал, что аналитик все-таки оказался прав.

Я считаю, что на этот раз все может быть серьезно. Гораздо серьезнее, чем обычно. Так, полномасштабное наступление может начаться,

– сказал он.

Он объяснил свои слова: "Потеплело – и в самом деле началось. Война как таковая пока не началась, но Гольц тогда прогнозировал, что Путин, для закрепления своей власти, с большой вероятностью может запустить боевые действия".

Смотрите полностью программу "Что это было?" за 7 апреля: видео

Что говорят другие эксперты

Военные эксперты считают, что реальная полномасштабная военная кампания – очень сомнительна. Впрочем, прогнозируют увеличение количества обстрелов и диверсионных действий со стороны боевиков уже вскоре.

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