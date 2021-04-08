Россия боится, что США заставят ее уйти из Украины, – Аслунд
Россия не воспринимает серьезно Францию и Германию в качестве посредников в переговорах по Донбассу. Именно поэтому США должны войти в процесс урегулирования российско-украинского конфликта.
Источник:"Гордон"
Причем безотносительно к тому, в каком формате он может происходить. Такое мнение высказал экономист из Швеции и эксперт Atlantic Council Андерс Аслунд.
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О роли США в переговорах по Донбассу
Аслунд отметил, что 44 президент США Барак Обама не слишком хотел заниматься вопросом Украины, и передал его в ведение своего вице-президента – Джо Байдена. А тот взялся с удовольствием.
Но тогда он не имел полномочий, чтобы присоединиться к минскому или нормандскому форматам. Теперь же Байден стал президентом, а следовательно – такие полномочия имеет.
Он прекрасно знает все дела. И рядом с ним – люди, которые прекрасно знают украинско-российскую проблематику и готовы работать,
– подчеркнул Аслунд.
Россия боится участия США в урегулировании ситуации на Востоке Украины
Эксперт Atlantic Council убежден: "Кремль испугался, что США действительно начнут эффективно помогать Украине". Тем временем в США уже прозвучали предложения "объявлять новые санкции в отношении России – каждые полгода, – если она ничего не будет делать".
Эксперт уверен, что "Байден хочет эффективно противодействовать России", а "Путин хочет перехватить инициативу у Байдена".
Москва боится, что США не только присоединятся к переговорному процессу по урегулированию российско-украинского военного конфликта, но и будут активно действовать, чтобы Россия ушла с оккупированных районов,
– подытожил Андерс Аслунд.
Переговоры с участием США будут эффективными
Шведский экономист считает, что Кремль серьезно воспринимает только США. А вот Францию и Германию в качестве посредников – не слишком. То есть, нормандский формат действительно надо расширять.
Россия против, и это понятно. Она ведь не хочет урегулирования ситуации. Но другого выхода нет.
В любой формат переговоров, чтобы он был эффективным, должны входить США. Формат – не главное для Америки. Главное, чтобы она была приобщена к переговорному процессу,
– заверил Аслунд.
Участие США в переговорах – новая ли идея
Сейчас переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе идут в пределах ТКГ (Трехсторонней контактной группы), в составе которой – Украина, Россия и ОБСЕ, а также в нормандском формате (с участием Украины, Германии, Франции и России).
О необходимости же привлечь к переговорам США начали говорить еще в 2015 году, и потом вспоминали неоднократно:
- Пятый президент Порошенко в 2017 году вспоминал, что переговорный процесс координировали с США.
- Шестой президент Зеленский 2020 подтвердил, что Украина имеет желание видеть США в переговорах по Донбассу.
- В то же время в России уверяли, что об этом даже речи не идет.
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