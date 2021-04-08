Россия не воспринимает серьезно Францию и Германию в качестве посредников в переговорах по Донбассу. Именно поэтому США должны войти в процесс урегулирования российско-украинского конфликта.

Причем безотносительно к тому, в каком формате он может происходить. Такое мнение высказал экономист из Швеции и эксперт Atlantic Council Андерс Аслунд.

Мнение к теме На этот раз может быть все серьезно, – Яковина о наступлении России на Украину

О роли США в переговорах по Донбассу

Аслунд отметил, что 44 президент США Барак Обама не слишком хотел заниматься вопросом Украины, и передал его в ведение своего вице-президента – Джо Байдена. А тот взялся с удовольствием .

Но тогда он не имел полномочий, чтобы присоединиться к минскому или нормандскому форматам. Теперь же Байден стал президентом, а следовательно – такие полномочия имеет .

Он прекрасно знает все дела. И рядом с ним – люди, которые прекрасно знают украинско-российскую проблематику и готовы работать,

– подчеркнул Аслунд.

Россия боится участия США в урегулировании ситуации на Востоке Украины

Эксперт Atlantic Council убежден: "Кремль испугался, что США действительно начнут эффективно помогать Украине". Тем временем в США уже прозвучали предложения "объявлять новые санкции в отношении России – каждые полгода, – если она ничего не будет делать".

Эксперт уверен , что "Байден хочет эффективно противодействовать России", а "Путин хочет перехватить инициативу у Байдена".

Москва боится, что США не только присоединятся к переговорному процессу по урегулированию российско-украинского военного конфликта, но и будут активно действовать, чтобы Россия ушла с оккупированных районов,

– подытожил Андерс Аслунд.

Переговоры с участием США будут эффективными

Шведский экономист считает, что Кремль серьезно воспринимает только США. А вот Францию ​​и Германию в качестве посредников – не слишком. То есть, нормандский формат действительно надо расширять.

Россия против, и это понятно. Она ведь не хочет урегулирования ситуации. Но другого выхода нет.

В любой формат переговоров, чтобы он был эффективным, должны входить США. Формат – не главное для Америки. Главное, чтобы она была приобщена к переговорному процессу,

– заверил Аслунд.

Участие США в переговорах – новая ли идея

Сейчас переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе идут в пределах ТКГ (Трехсторонней контактной группы), в составе которой – Украина, Россия и ОБСЕ, а также в нормандском формате (с участием Украины, Германии, Франции и России).

О необходимости же привлечь к переговорам США начали говорить еще в 2015 году, и потом вспоминали неоднократно :

Пятый президент Порошенко в 2017 году вспоминал, что переговорный процесс координировали с США.

Шестой президент Зеленский 2020 подтвердил, что Украина имеет желание видеть США в переговорах по Донбассу.

В то же время в России уверяли, что об этом даже речи не идет.