В Литве убеждены, что Евросоюз должен отреагировать на мобилизацию войск России на границе с Украиной. Поэтому там будут требовать новых санкций против Москвы. Кроме того, литовская сторона обещает содействовать Украине во вступлении в НАТО.

О поддержке Украины заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

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Литва потребует новые санкции против России

По мнению литовского лидера, Евросоюз должен отреагировать на "ухудшение ситуации в России в области прав человека", а также на "мобилизацию войск на границе с Украиной".

Учитывая это, Литва будет добиваться от ЕС новых санкций против России.

Поддержка Украины на пути в НАТО

Издание BNS пишет, что Министерство иностранных дел Литвы 7 апреля обещало добиваться от НАТО дорожной карты по вступлению Украины в Альянс.

В ближайшее время мы должны сообщить коллегам, чтобы они пересмотрели возможность предоставления Плана действий по членству Украине,

– заявил министр Габриелюс Ландсбергис.

По его словам, этот вопрос Литва уже начала обсуждать с коллегами из стран Балтии.

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26 марта под Шумами пророссийские боевики несколько часов обстреливали украинские позиции. Вследствие враждебных действий 4 бойца погибли, еще 2 – получили ранения. Потери в ВСУ продолжаются и в апреле.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия стягивает армию к границе с Украиной. А глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил активную проверку боевой готовности своих вооруженных сил.

В то же время большинство военных экспертов отмечают, что в ближайшие недели и месяцы Москва не будет наступать.



Расположение группировок России у границ Украины / Инфографика 24 канала