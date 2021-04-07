У Литві переконані, що Євросоюз повинен відреагувати на мобілізацію військ Росії на кордоні з Україною. Тому там вимагатимуть нових санкцій проти Москви. Крім того, литовська сторона обіцяє сприяти Україні у вступі у НАТО.

Про підтримку України у протистоянні з Росією заявив президент Литви Ґітанас Науседа.

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Литва вимагатиме нові санкції проти Росії

На думку литовського лідера, Євросоюз повинен відреагувати на "погіршення ситуації в Росії у сфері прав людини", а також на "мобілізацію військ на кордоні з Україною".

Враховуючи це, Литва буде домагатися від ЄС нових санкцій проти Росії.

Підтримка України на шляху до НАТО

Видання BNS пише, що Міністерство закордонних справ Литви 7 квітня обіцяло добиватися від НАТО дорожньої карти щодо вступу України в Альянс.

Найближчим часом ми повинні повідомити колегам, щоб вони переглянули можливість надання План дій щодо членства Україні,

– заявив міністр Габріелюс Ландсбергіс.

За його словами, це питання Литва вже почала обговорювати з колегами з країн Балтії.

Загострення на Донбасі: останні новини

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Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує армію до кордону з Україною. А глава Міноборони Росії Сергій Шойгу оголосив активну перевірку бойової готовності своїх збройних сил.

Росія стягує армію до кордону з Україною. А глава Міноборони Росії Сергій Шойгу оголосив активну перевірку бойової готовності своїх збройних сил. Водночас більшість військових експертів наголошують, що у найближчі тижні та місяці Москва не наступатиме.



Розташування угруповань Росії біля кордонів України / Інфографіка 24 каналу