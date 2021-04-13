Україні потрібна збройна підтримка, аби протистояти російські агресії. З таким закликом у Литві звернулися до країн Заходу.

Про це заявив міністр закордонних справ країни Лінас Лінкявічус. Зауважимо, що він – один із провідних лобістів України в ЄС й навіть відвідував Київ під час Революції Гідності.

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Литовський урядовець наголосив, що вагомі аргументи на землі й у морі – єдина зрозуміла для Кремля мова, яка сприятиме деескалації на Донбасі.

#Ukraine needs support by arms- what #Turkey is doing and visible signs of solidarity- what #US is doing by sending warships to the Black Sea. Tangible arguments on the ground and on the sea- the only understandable language for #Kremlin to force de-escalation. #StandWithUkraine — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) April 12, 2021

"Україна потребує збройної підтримки (що робить Туреччина) й видимих проявів солідарності (що роблять США, направляючи військові кораблі у Чорне море", – зауважив він.

Довідка. Кораблі США зайдуть у Чорне море через скупчення російських сил біля кордонів України. Це може статися вже у середині квітня.

Підтримка України з боку Литви