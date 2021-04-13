У Литві заявили, що збройна підтримка України – єдина мова, яку зрозуміє Кремль
Україні потрібна збройна підтримка, аби протистояти російські агресії. З таким закликом у Литві звернулися до країн Заходу.
Джерело:твітер Лінаса Лінкявічуса
Про це заявив міністр закордонних справ країни Лінас Лінкявічус. Зауважимо, що він – один із провідних лобістів України в ЄС й навіть відвідував Київ під час Революції Гідності.
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Литовський урядовець наголосив, що вагомі аргументи на землі й у морі – єдина зрозуміла для Кремля мова, яка сприятиме деескалації на Донбасі.
"Україна потребує збройної підтримки (що робить Туреччина) й видимих проявів солідарності (що роблять США, направляючи військові кораблі у Чорне море", – зауважив він.
Підтримка України з боку Литви
- Раніше представники США, Канади, Литви, Польщі та Великої Британії обговорили ситуацію на Донбасі. Усі вони висловили Україні беззаперечну підтримку.
- Литовський президент Ґітанас Науседа заявив, що Євросоюз також повинен відреагувати. Тому там вимагатимуть нових санкцій проти Росії.
- До слова, у березні Науседа відвідав Київ. Політик виступив перед народним депутатами, свою промову у Раді він почав українською.
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