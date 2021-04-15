Официальная Варшава приняла решение выслать из страны 3 российских дипломатов. Такое решение аргументируют нарушением дипломатического статуса со стороны российских чиновников и осуществлением деятельности, которая вредит Польше.

Кроме того, в Польше поддержали решение США о введении санкций в отношении России. Польская сторона подчеркнула, что со значительным беспокойством получила сообщение о многочисленных кибератаках России в сторону Штатов.

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Последствия таких действий негативно влияют на ряд европейских стран.

Решения, которые совместно принимают и согласовывают союзники, являются лучшим ответом на враждебные действия, к которым прибегает Россия,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! США 15 апреля ввели новые санкции против России. Кроме того, Штаты высылают из страны 10 российских дипломатов.

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