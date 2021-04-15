Вслед за США: Польша высылает российских дипломатов
Официальная Варшава приняла решение выслать из страны 3 российских дипломатов. Такое решение аргументируют нарушением дипломатического статуса со стороны российских чиновников и осуществлением деятельности, которая вредит Польше.
Источник:Serwis Rzeczypospolitej Polskiej
Кроме того, в Польше поддержали решение США о введении санкций в отношении России. Польская сторона подчеркнула, что со значительным беспокойством получила сообщение о многочисленных кибератаках России в сторону Штатов.
Заметьте Экономика России очень зависима от ЕС – евродепутат заговорил о новых санкциях против Кремля
Последствия таких действий негативно влияют на ряд европейских стран.
Решения, которые совместно принимают и согласовывают союзники, являются лучшим ответом на враждебные действия, к которым прибегает Россия,
– говорится в сообщении.
Позиция Польши по обострению на Донбассе
- Польша выразила солидарность Украине из-за обострения ситуации на Донбассе.
- В польском МИД подчеркнули необходимость усилить санкции против России в случае ухудшения ситуации на востоке Украины.
- Замглавы МИД Павел Яблонский заметил, что "очень важно противостоять агрессивным действиям России". Чиновник заявил, что мягкий подход является неэффективным для страны, которая постоянно нарушает международное право.
Поделиться новостью