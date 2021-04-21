Комиссия по иностранным делам сената Польши 21 апреля приняла резолюцию касательно Украины. В ней осудили агрессивные действия России вблизи нашей границы и выразили поддержку Киеву.

Детали польской резолюции

Документ одобрили единогласно. Комиссия заявила, что дальнейшие попытки российского напряжение следует интерпретировать как "продолжение стратегии дестабилизации Европы".

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В резолюции отметили, что Россия сосредотачивает войска возле границ Украины и проявляет повышенную активность российского флота в Черном море, где "вопреки международному праву объявили блокаду Керченского пролива".

Комиссия также подчеркнула, что вооруженный конфликт уже привел к более 13 тысяч жертв среди военных и гражданских.

Выражаем глубокое уважение героическому украинскому народу, который защищает свою независимость. Комиссия подтверждает убеждение, что украинский народ имеет право на самовыражение, в частности выбор своей стратегической ориентации и своих союзов,

– говорится в сообщении.

Польша призвала прекратить эскалацию

Польские сенаторы подчеркнули, что деятельность России является "угрозой для безопасности на материке и очередной попыткой поставить под сомнение принцип нерушимости границ в Европе".

Комиссия Сената призвала российские власти "прекратить дальнейшую эскалацию и дестабилизацию в регионе". Кроме того, чиновники обратились к лидерам стран НАТО, чтобы те начали консультации относительно угрозы территориальной целостности.

"Только твердая позиция стран ЕС и НАТО может предотвратить военную эскалацию и войну", – отметили в резолюции.

Главное о ситуации на Востоке Украины

Уже несколько недель Россия активно стягивает свои войска и технику к границам Украины. В Москве говорят, что якобы готовятся к боевым учениям.

По словам президента Владимира Зеленского, Украина стремится к мирному решению конфликта. В то же время она готова защищать свою землю от агрессора.

Американский президент Джо Байден заверил, что не покинет Киев в одиночку в случае обострения ситуации.



Расположение российских войск возле границы Украины / Инфографика 24 канала