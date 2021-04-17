В Варшаве отреагировали на то, что Москва планирует выслать их дипломатов из России. В польском МИД заявили, что готовы к шагам.

Что заявили в Польше

Варшава ожидает от России официальной информации по поводу объявленного решения. Об этом сказал заместитель польского министра иностранных дел Шимон Шинковский вель Сенк.

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Он объяснил, что информация на сайте МИД России не является дипломатической формулой предоставления информации. Официальную ноту министру иностранных дел Польши или консулу не присылали.

Мы готовы к шагам в ответ России и сделаем это после получения деталей,

– сказал заместитель главы МИД.

Он добавил, что в четверг, 15 апреля, российскому послу в Варшаве вручили дипломатическую ноту. В ней говорилось о том, что трое сотрудников российского посольства были признаны персонами нон грата.

Что известно о выдворении российских дипломатов