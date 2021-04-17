Мы готовы к шагам, – в Польше отреагировали на выдворение их дипломатов из России
В Варшаве отреагировали на то, что Москва планирует выслать их дипломатов из России. В польском МИД заявили, что готовы к шагам.
Источник:TVP INFO
Что заявили в Польше
Варшава ожидает от России официальной информации по поводу объявленного решения. Об этом сказал заместитель польского министра иностранных дел Шимон Шинковский вель Сенк.
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Он объяснил, что информация на сайте МИД России не является дипломатической формулой предоставления информации. Официальную ноту министру иностранных дел Польши или консулу не присылали.
Мы готовы к шагам в ответ России и сделаем это после получения деталей,
– сказал заместитель главы МИД.
Он добавил, что в четверг, 15 апреля, российскому послу в Варшаве вручили дипломатическую ноту. В ней говорилось о том, что трое сотрудников российского посольства были признаны персонами нон грата.
Что известно о выдворении российских дипломатов
- 15 января Президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против России. Согласно документу, 10 российских дипломатов выслали из Штатов в Москву.
- В ответ Россия посоветовала американскому послу и 10 дипломатам вернуться домой "для консультаций".
- Впоследствии Кремль подписал запрет на въезд для 6 американских чиновников. В списке оказались генпрокурор США, советник президента, директор ФБР и другие.
- Вслед за США Польша также решила выслать 3 российских дипломатов. В Москве это назвали "подпеванием" американской Администрации и заявили, что в ответ вышлют 6 поляков.
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