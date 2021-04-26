У Кремлі заявили, що зустріч Володимира Путіна та Джозефа Байдена планують провести влітку. Однак точну дату її проведення наразі не визначили.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що певні пропозиції щодо зустрічі лідерів держав вже були озвучені. За його словами, вона відбудеться у якийсь з літніх місяців.

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Пєсков зазначив, що перед зустріччю Путіна та Байдена ще варто проаналізувати багато різних факторів. Як він розповів, це необхідно для того, щоб "вийти на остаточні домовленості".

Поки що жодних домовленостей щодо дат немає. Насправді, мовиться про літні місяці,

– заявив Пєсков.

Прессекретар президента Росії також уточнив, що країну, в якій може відбутися зустріч, також ще не узгодили.

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Зустріч Путіна та Байдена: що відомо