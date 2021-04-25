Москва почала формувати список "недружніх країн", яким заборонять наймати громадян Росії для роботи в посольствах. Наразі до нього вже внесли Сполучені Штати.

Про формування цього списку розповіла офіційна представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова в ефірі російського телеканалу.

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Російський список "недружніх країн"

Як ви знаєте, напередодні був опублікований указ президента, який містить низку заходів, згідно з якими тепер ті держави, які оголошуються недружніми, не можуть набирати серед громадян Росії співробітників для своїх дипломатичних і консульських місій,

– заявила Захарова.

За її словами, тепер уряд має видати розпорядження, як дозволить реалізувати цей указ.

Захарова уточнила, що список так званих "недружніх країн" Росія ще формує. Однак у ньому точно будуть США. Решту країн у МЗС Росії повідомлять, коли розпорядження уряду опублікують і відповідний список з'явиться.

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