Не впливає на бажання зустрітися з Путіним, – Байден про війська біля кордонів України
Президент США Джо Байден заявив, що російські війська біля кордону України не впливають на його бажання зустрітися з російським колегою Володимиром Путіним. Ймовірно, для цього є й інші причини.
Джерело:C-Span
Деталі від Байдена
Президент наголосив, що раніше російських військ біля кордону України було більше. Тепер Москва почала стягувати їх назад. Про це Байден заявив журналістам у Білому домі.
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Це (російські війська біля кордону – 24 канал) не впливає на моє бажання провести зустріч віч-на-віч,
– заявив президент.
Він наголосив, що наразі дата і місце зустрічі ще не узгодженні. Водночас американський лідер сподівається, що розмову таки вдасться організувати.
Що відомо про зустріч президентів
- 13 квітня Байден та Путін поговорили телефоном. Тоді президент США запропонував лідеру Кремля зустрітися найближчим часом.
- Політик наголосив, що це має бути "третя країна". Спершу організувати зустріч президентів погодилися три країн – Фінляндія, Австрія та Ісландія.
- У Росії підтвердили намір Путіна про зустріч. Однак точну дату та місце проведення наразі не узгодили.
- Байден казав, що хотів би зустрітися президентом Росії під час поїздки в Європу влітку 2021 року.
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