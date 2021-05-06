Андрій Єрмак прокоментував можливість зустрічі Володимира Зеленського та Джо Байдена. Є всі підстави вважати, що вона може відбутися вже невдовзі.

За словами Єрмака, питання зустрічі президентів обговорювали 6 травня під час візиту в Україну державного секретаря США Ентоні Блінкена.

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Перспектива зустрічі Зеленського і Байдена

Поки що немає конкретної дати зустрічі Зеленського та Байдена, але є підстави вважати, що ця зустріч невдовзі відбудеться, оскільки є зацікавленість на високому рівні,

– зазначив Єрмак.

Глава ОП додав, що зустріччю цікавиться як український президент, так і американський лідер.

Єрмак також розповів, що в Офісі Президента сподіваються, що Байден приїде в Київ цьогоріч. Адже Україна у 2021 році відзначатиме 30-річчя незалежності.

Майбутня зустріч президентів України та США