Є всі підстави вважати, що зустріч Зеленського і Байдена скоро відбудеться, – Єрмак
Андрій Єрмак прокоментував можливість зустрічі Володимира Зеленського та Джо Байдена. Є всі підстави вважати, що вона може відбутися вже невдовзі.
Джерело:телеграм Офісу Президента
За словами Єрмака, питання зустрічі президентів обговорювали 6 травня під час візиту в Україну державного секретаря США Ентоні Блінкена.
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Перспектива зустрічі Зеленського і Байдена
Поки що немає конкретної дати зустрічі Зеленського та Байдена, але є підстави вважати, що ця зустріч невдовзі відбудеться, оскільки є зацікавленість на високому рівні,
– зазначив Єрмак.
Глава ОП додав, що зустріччю цікавиться як український президент, так і американський лідер.
Єрмак також розповів, що в Офісі Президента сподіваються, що Байден приїде в Київ цьогоріч. Адже Україна у 2021 році відзначатиме 30-річчя незалежності.
Майбутня зустріч президентів України та США
- 2 квітня Зеленський вперше телефоном поговорив з новим президентом США. Розмова стосувалася реформ, боротьби з корупцією та агресії Росії щодо України.
- Згодом пані посол України в США Оксана Маркарова розповіла, що українські дипломати та Офіс Президента "активно працюють" над організацією зустрічі Зеленського та Байдена.
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