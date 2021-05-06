Блінкен відповів Зеленському на запрошення для Байдена в Україну
Володимир Зеленський запропонував американському лідеру Джо Байдену приїхати в Україну. Відповідне запрошення від передав через держсекретаря США Ентоні Блінкена.
Джерело:24 канал
Блінкен наразі перебуває з офіційним візитом у Києві. Зеленський зустрівся з ним 6 травня й після цього провів спільну пресконференцію.
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За словами українського глави держави, він запропонував лідеру США взяти участь у заходах з нагоди 30-річчя Незалежності (тоді відбудеться саміт "Кримської платформи").
Не знаю, у якому форматі може статися ця зустріч. Адже це залежить від 2 країн. Але запрошення від України американський президент отримав,
– наголосив Зеленський.
Президент України вірить у те, що ця зустріч відбудеться. Адже вона є важливою як для України, так і для Сполучених Штатів Америки.
Що відповів Блінкен
Держсекретар США подякував Зеленському за запрошення. Він запевнив, що передасть його Байдену, як тільки повернеться у країну.
Ми знайдемо відповідний час, коли зможемо приїхати до України. У нас є виклики, пов'язані з COVID-19,
– пояснив Блінкен.
Й підкреслив, що саме через пандемію наразі досить складно організовувати візити. Проте, ймовірно, що вже найближчим часом Байден зможе виїжджати зі США.
Пресконференція Зеленського та Блінкена: дивіться відео
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