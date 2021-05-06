Ентоні Блінкен 6 травня прибув з робочим візитом в Україну. У Києві він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Під час розмови політики обговорили російську агресію.

Про що говорили політики

Зеленський заявив, що він вперше зустрівся з державним секретарем США. Водночас, за його словами, американські чиновники так добре знають всі деталі української політики, що здається, нібито зустріч вже не перша.

Він наголосив, що найголовніше те, що держсекретар розуміє всю ситуацію на тимчасово окупованому Донбасі і підтримує Україну не лише на словах.

Головні теми зустрічі

Окупація Криму,

ситуація на Донбасі,

російський газопровід "Північний потік-2".

У питанні "Північного потоку-2" є різні позиції у Європі. На жаль, іноді вони не спільні з Україною. Однак зі США ми спільні у цьому. Я дуже вдячний за таку підтримку,

– заявив Зеленський.

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Дивіться відео з пресконференції Зеленського та Блінкена: