Дмитро Кулеба вранці 6 травня зустрівся з Ентоні Блінкеном. Міністр закордонних справ України поділився враженнями після розмови з держсекретарем США.

Деталі від Кулеби

Дуже важливо, що Блінкен здійснив свій перший візит у центрально-східну частину Європу, саме в Київ. Про це очільник українського МЗС написав у своєму твітері.

Актуально Блінкен прибув у Київ, а Держдеп оприлюднив із цього приводу заяву

Зміцнення взаємодії України і США як демократичних союзників у Центральній Європі і Чорному морі – це внесок у безпеку та успіх наших держав і всього євроатлантичного простору,

– заявив міністр.

До речі, у своєму дописі Кулеба називає Блінкена другом та колегою.

Важливо, що мій колега та друг @SecBlinken здійснює перший візит у цю частину Європи саме до України. Зміцнення взаємодії України і США як демократичних союзників у Центральній Європі і Чорному морі — це внесок у безпеку та успіх наших держав і всього євроатлантичного простору. pic.twitter.com/C4IJfB4JQw — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 6, 2021

Зауважимо, раніше Кулеба казав, що на зустрічі з держсекретарем хоче обговорити список військової підтримки від Вашингтону. Він планував попросити у США системи протиповітряної оборони і антиснайперські технології.

Глава МЗС казав, що Україна не лише хоче отримати зброю, але й купити її для того, щоб партнерство між державами було взаємовигідним.

Що відомо про візит Блінкена в Україну