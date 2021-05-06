Взаимодействие Украины и США является вкладом в безопасность мира – Кулеба о встрече с Блинкеном
Дмитрий Кулеба утром 6 мая встретился с Энтони Блинкеном. Министр иностранных дел Украины поделился впечатлениями после разговора с госсекретарем США.
Источник:твиттер Дмитрия Кулебы
Детали от Кулебы
Очень важно, что Блинкен совершил свой первый визит в центрально-восточную часть Европы именно в Киев. Об этом глава украинского МИД написал в своем твиттере.
Актуально Блинкен прибыл в Киев, а Госдеп обнародовал по этому поводу заявление
Укрепление взаимодействия Украины и США как демократических союзников в Центральной Европе и Черном море – это вклад в безопасность и успех наших государств и всего евроатлантического пространства,
– заявил министр.
Кстати, в своей заметке Кулеба называет Блинкена другом и коллегой.
Отметим, ранее Кулеба говорил, что на встрече с госсекретарем хочет обсудить список военной поддержки от Вашингтона. Он планировал запросить у США системы противовоздушной обороны и антиснайперские технологии.
Глава МИД говорил, что Украина не только хочет получить оружие, но и купить его для того, чтобы партнерство между государствами было взаимовыгодным.
Что известно о визите Блинкена в Украину
- 27 апреля американские СМИ заявили, что госсекретарь планирует визит в Украину. 30 апреля чиновник сам подтвердил эту информацию.
- Блинкен прибыл в Киев в ночь на 6 мая. В Украине, кроме Кулебы, американский чиновник пообщается с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем.
- По словам госсекретаря, он обсудит с украинскими коллегами российскую агрессию на Востоке Украины, реформы и партнерство между государствами.
Поделиться новостью