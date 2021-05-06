Дмитрий Кулеба утром 6 мая встретился с Энтони Блинкеном. Министр иностранных дел Украины поделился впечатлениями после разговора с госсекретарем США.

Детали от Кулебы

Очень важно, что Блинкен совершил свой первый визит в центрально-восточную часть Европы именно в Киев. Об этом глава украинского МИД написал в своем твиттере.

Актуально Блинкен прибыл в Киев, а Госдеп обнародовал по этому поводу заявление

Укрепление взаимодействия Украины и США как демократических союзников в Центральной Европе и Черном море – это вклад в безопасность и успех наших государств и всего евроатлантического пространства,

– заявил министр.

Кстати, в своей заметке Кулеба называет Блинкена другом и коллегой.

Важливо, що мій колега та друг @SecBlinken здійснює перший візит у цю частину Європи саме до України. Зміцнення взаємодії України і США як демократичних союзників у Центральній Європі і Чорному морі — це внесок у безпеку та успіх наших держав і всього євроатлантичного простору. pic.twitter.com/C4IJfB4JQw — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 6, 2021

Отметим, ранее Кулеба говорил, что на встрече с госсекретарем хочет обсудить список военной поддержки от Вашингтона. Он планировал запросить у США системы противовоздушной обороны и антиснайперские технологии.

Глава МИД говорил, что Украина не только хочет получить оружие, но и купить его для того, чтобы партнерство между государствами было взаимовыгодным.

Что известно о визите Блинкена в Украину