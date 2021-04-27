Госсекретарь США может приехать в Украину уже в мае, – СМИ
Государственный секретарь США Энтони Блинкен может приехать в Киев с официальным визитом уже в мае 2021 года. В Украине он обсудит возможную встречу президента США Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского.
Источник:CNN
Детали возможного визита госсекретаря
Блинкена отправят в Украину еще до встречи Байдена и главы Кремля Владимира Путина. Поэтому визит американского чиновника может произойти в ближайшее время.
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Визит Блинкена в Украину может ослабить беспокойство Киева по поводу возможной встречи Байдена и Путина этим летом,
– говорится в сообщении.
Тот факт, что администрация Байдена направит в Украину своего высокопоставленного дипломата дает четкий сигнал о том, что Вашингтон ценит Киев как союзника.
"Визит Блинкена в Украину станет одной из возможностей обсудить потенциальную встречу Байдена и Зеленского, пока президент США будет в Европе этим летом", – подчеркнуло издание.
Что известно о встрече Байдена и Путина
- 13 апреля во время телефонного разговора Байден предложил Путину встретиться на нейтральной территории в течение ближайшего времени.
- Организовать встречу президентов уже согласились 3 страны – Финляндия, Австрия и Исландия.
- В Москве заявили, что разговор Байдена и Путина состоится летом. Однако точную дату встречи пока не согласовали.
- Зеленский поддерживает идею переговоров президентов. Он назвал ее "правильной и своевременной".
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