Государственный секретарь США Энтони Блинкен может приехать в Киев с официальным визитом уже в мае 2021 года. В Украине он обсудит возможную встречу президента США Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского.

Детали возможного визита госсекретаря

Блинкена отправят в Украину еще до встречи Байдена и главы Кремля Владимира Путина. Поэтому визит американского чиновника может произойти в ближайшее время.

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Визит Блинкена в Украину может ослабить беспокойство Киева по поводу возможной встречи Байдена и Путина этим летом,

– говорится в сообщении.

Тот факт, что администрация Байдена направит в Украину своего высокопоставленного дипломата дает четкий сигнал о том, что Вашингтон ценит Киев как союзника.

"Визит Блинкена в Украину станет одной из возможностей обсудить потенциальную встречу Байдена и Зеленского, пока президент США будет в Европе этим летом", – подчеркнуло издание.

Обратите внимание! В июне 2021 Байден впервые на посту президента посетит Европу. Так, американский лидер примет участие в саммите стран G7, саммите НАТО, США и ЕС.

Что известно о встрече Байдена и Путина