Международная пресса, эксперты и дипломаты обсуждают тему возможной встречи Джо Байдена и Владимира Путина. Обозреватели разошлись во мнениях относительно того, стоит ли американскому президенту проводить саммит с российским главой.

"Прежде чем путешествовать в Европу, и особенно прежде чем встречаться с Путиным, президент США должен пригласить Владимира Зеленского в Белый дом", – считает сегодня экс-посол США в России Майкл Макфол.

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Российский оппозиционный деятель Гарри Каспаров отметил, что "когда имеешь дело с диктатором, нельзя обеспечить безопасность примирением". В Кремле же заявили, что встречу Владимира Путина и Джозефа Байдена планируют провести летом. Однако точную дату ее проведения пока не определили.

Байден официально признал геноцид армян

Джо Байден первым из американских президентов признал геноцид армян во времена Османской империи. Глава США отметил, что те, кто вспоминают в этот день о жертвах массовых убийств, берут на себя обязательство не допустить повторения подобного зверства". Зато в Анкаре и Баку это решение Байдена остро осудили.

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