Президент Владимир Зеленский поддерживает идею встречи главы Кремля Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Однако гарант отмечает, что украинские вопросы без участия Украины обсуждать неправильно.

Об этом Владимир Зеленский рассказал во время пресс-конференции в Париже. Украинский президент провел переговоры с главой Франции Эммануэлем Макроном. По видеосвязи к разговору присоединялась канцлер Германии Ангела Меркель.

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Зеленский подчеркнул, что готовность принять встречу Байдена и Путина выразил ряд третьих стран. В частности, речь шла о Чехии.

Когда существует такой диалог – пушки молчат

Это очень вовремя и очень важно. В любом вопросе, когда существует такой диалог, то, как говорят, пушки молчат. Мне кажется, что это могло бы решить некоторые вопросы,

– подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркивает, если Байден и Путин будут поднимать вопрос Украины, то это не будет предметным. По словам Зеленского, это следует делать в присутствии представителей Киева.

"Иначе это не будет правильно. Потому что покажет, что такие большие страны – по размеру, они думают, что все вокруг их, однако мир намного больше", – добавил Зеленский.

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Что известно о встрече Макрона и Зеленского в Париже: