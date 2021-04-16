Президент Владимир Зеленский провел переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном в Париже. К разговору по видеосвязи присоединилась и Ангела Меркель. Глава Украины в деталях рассказал о нарушении режима тишины на Донбассе.

Подробностями переговоров Зеленский поделился на пресс-конференции после встречи. Президент сказал, что режим прекращения огня с 27 июля 2020 года действовал достаточно неплохо.

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Украинских военных убивали прицельно, – Зеленский

Было ограничено количество летальных исходов, однако ситуация резко изменилась в начале 2021 года.

Но с начала января мы увидели осложнение ситуации на контактной линии. На этой контактной линии мы увидели увеличение выстрелов. Все это я подробно рассказал господину Макрону, а затем госпоже Меркель,

– сказал президент Украины.

Украина имеет доказательства преступлений боевиков

Зеленский подчеркнул, что большинство военных Украины погибли не случайно, как это объясняет оккупационная власть. Защитников убивали прицельно – в основном снайперы.

Все эти доказательства есть, они переданы украинской стороной согласно договоренностям ОБСЕ,

– заметил Зеленский.

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Путин на видеосвязь не выходил

Отметим, что 16 апреля президент Зеленский находится с официальным визитом во Франции. Топ-темой для встречи в Елисейском дворце, конечно, стало обострение на Донбассе и стягивание российских войск к украинским границам. В переговорах принимали 3 из 4 лидеров нормандского формата. Не было Владимира Путина.