Владимир Зеленский 16 апреля находится с рабочей поездкой в Париже. Там он провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. К разговору также присоединилась и канцлер Германии Ангела Меркель.

Зеленский рассказал, что встреча состояла из 2 частей: сначала он общался с Макроном, однако впоследствии к разговору присоединилась и Меркель.

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О чем говорили лидеры государств

Ситуация на Донбассе

Подключения Путина не было, поэтому сложно говорить, что бы я ему сказал. Хотя я настроен, что мы бы пообщались все 4 (лидеры стран "нормандской четверки" – 24 канал) о вопросах безопасности из-за ситуации на Востоке Украины и деоккупации наших территорий,

– добавил глава Украины.

По словам украинского лидера, с Макроном и Меркель он говорил об обострении ситуации на Донбассе. В частности, о провале режима прекращения огня, который действовал с конца июля 2020 года.

"Этот режим действовал очень неплохо. Было ограниченное количество летальных случаев. Однако с января 2021 года мы увидели осложнения ситуации, увеличение обстрелов", – пояснил Зеленский. Обо всех этих случаях он рассказал лидерам Франции и Германии.

Президент Украины напомнил также, что с начала 2021 года на Донбассе погибли более 30 украинских защитников – большинство результате обстрелов снайперов оккупанта.

Встреча "нормандской четверки"

Зеленский также рассказал, что верит, что скоро состоится встреча в нормандском формате. В частности, на 19 апреля запланировано заседание советников "нормандской четверки", на котором будут обсуждать кластеры – пошаговое выполнение минских договоренностей.

Президент отметил, что каждая из 4 стран наработает свои приложения до этих кластеров, а тогда их обсудят.

Мне хочется верить, что заседание состоится и будет результат,

– подчеркнул политик.

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