Президент Владимир Зеленский 16 апреля прибыл с рабочей поездкой в Париж. Там уже начались переговоры украинского лидера и президента Франции Эммануэля Макрона.

Да, встреча президентов в формате один на один уже идет в Елисейском дворце. Детали разговора пока неизвестны.

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Ранее СМИ сообщали, что главной темой этих переговоров будет наращивание военного присутствия России вблизи украинских границ.

Смотрите видео, как Макрон встретил Зеленского:

Присоединится ли Меркель

К разговору Макрона и Зеленского должна приобщиться канцлер Германии Ангела Меркель. Политик присоединится через видеосвязь. Вероятно, такие переговоры являются свидетельством поддержки Украины со стороны Франции и Германии.

Кстати, СМИ писали, что это могут быть полноценные переговоры в нормандском формате. Правда, без России, ведь раньше Кремль отказался от встречи "нормандской четверки".

Обратите внимание! 30 марта Путин, Меркель и Макрон тоже обсудили ситуацию на Донбассе. Однако Зеленского не пригласили.