Зеленський прибув в Париж: зустріч з Макроном вже розпочали – відео
Президент Володимир Зеленський 16 квітня прибув з робочою поїздкою до Парижа. Там вже почались перемовини українського лідера та президента Франції Еммануеля Макрона.
Джерело:Офіс Президента
Так, зустріч президентів у форматі віч-на-віч вже триває у Єлисейському палаці. Деталі розмови наразі невідомі.
До теми Штучне дихання може зробити Макрон, – Зеленський про нормандський формат
Раніше ЗМІ повідомляли, що головною темою цих перемовин буде нарощення військової присутності Росії поблизу українських кордонів.
Дивіться відео, як Макрон зустрів Зеленського:
Чи долучиться Меркель
До розмови Макрона та Зеленського має долучитись канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Політикиня приєднається через відеозв'язок. Ймовірно, такі переговори є свідченням підтримки України з боку Франції та Німеччини.
До речі, ЗМІ писали, що це можуть бути повноцінні перемовини у нормандському форматі. Щоправда, без Росії, адже раніше Кремль відмовився від зустрічі "нормандської четвірки".
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