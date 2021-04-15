Президент Володимир Зеленський 16 квітня вирушить з офіційним візитом до Франції. Під час переговорів зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном Зеленський підніме питання загострення у відносинах з Росією. До розмови, інформують ЗМІ, долучиться і канцлерка Німеччини Ангела Меркель.

Очільниця уряду Німеччини братиме участь у зустрічі з допомогою відеозв'язку. Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на дипломатичні джерела.

Раніше В Офісі Президента підтвердили візит Зеленського до Франції

Ці переговори – свідчення підтримки України Заходом

Ймовірно, що це будуть повноцінні переговори у нормандському форматі, щоправда, без президента Росії Володимира Путіна.

Ці переговори у форматі тріо демонструють, що розмови, що начебто Путін буде говорити про Україну без України, не відповідає дійсності. Мета Путіна – розколоти нормандський формат. Ці переговори у відеоформаті є свідченням підтримки України з боку Франції та Німеччини,

– пише "Дзеркало тижня".

Зустріч Зеленського та Макрона відбудеться у форматі обіду

Зазначимо, що у Парижі анонсували, що зустріч Зеленського та Макрона відбудеться у форматі обіду. Головна тема переговорів – нарощення військової присутності Росії поблизу українських кордонів.

Важливо! 30 березня переговори у відеоформаті провели Володимир Путін, Еммануель Макрон та Ангела Меркель. Вони підняли і тему Донбасу. В Офісі Президента України наголосили, що вирішувати українські питання без участі офіційного Києва не вдасться.