До переговорів Макрона та Зеленського через відеозв'язок долучиться Меркель, – ЗМІ
Президент Володимир Зеленський 16 квітня вирушить з офіційним візитом до Франції. Під час переговорів зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном Зеленський підніме питання загострення у відносинах з Росією. До розмови, інформують ЗМІ, долучиться і канцлерка Німеччини Ангела Меркель.
Джерело:"Дзеркало тижня"
Очільниця уряду Німеччини братиме участь у зустрічі з допомогою відеозв'язку. Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на дипломатичні джерела.
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Ці переговори – свідчення підтримки України Заходом
Ймовірно, що це будуть повноцінні переговори у нормандському форматі, щоправда, без президента Росії Володимира Путіна.
Ці переговори у форматі тріо демонструють, що розмови, що начебто Путін буде говорити про Україну без України, не відповідає дійсності. Мета Путіна – розколоти нормандський формат. Ці переговори у відеоформаті є свідченням підтримки України з боку Франції та Німеччини,
– пише "Дзеркало тижня".
Зустріч Зеленського та Макрона відбудеться у форматі обіду
Зазначимо, що у Парижі анонсували, що зустріч Зеленського та Макрона відбудеться у форматі обіду. Головна тема переговорів – нарощення військової присутності Росії поблизу українських кордонів.
Що відомо про стягнення військ Росії до кордону України?
Про зростання військової напруги повідомив головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак з трибуни Верховної Ради. За підрахунками представниці США в ОБСЄ, чисельність військових Росії поблизу українських кордонів орієнтовно 25 тисяч. Українські розвідники кажуть, що незабаром ця кількість може зрости до 110 тисяч військових держави-агресора.
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