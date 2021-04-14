Пройде у форматі обіду: нові деталі зустрічі Зеленського і Макрона
Президент України Володимир Зеленський та французький лідер Еммануель Макрон 16 квітня проведуть двосторонню зустріч. Вона відбудеться у форматі обіду.
Джерело:сайт Єлисейського палацу
Про це йдеться в порядку денному роботи французького президента на цей тиждень, його оприлюднили на сайті Єлисейського палацу.
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Деталі зустрічі Зеленського й Макрона
Розмова з Президентом України Володимиром Зеленським,
– зазначено у графіку.
В анонсі уточнюється, що зустріч пройде у форматі обіду. Його проведення заплановане на 13:15 за паризьким часом (14:15 – за київським).
Нагадаємо, раніше прессекретарка українського президента Юлія Мендель розповіла, що під час зустрічі Зеленський і Макрон обговорюватимуть ситуацію на Донбасі й нарощування російських військ на кордонах з Україною.
Загострення на Донбасі: основне
- Останнім часом рівень воєнної загрози зі сторони Росії постійно зростає. За інформацією ЗСУ, Росія нарощує свою присутність у Воронезькій, Ростовській та Брянській областях, які межують з Україною. Також країна-агресор стягує зброю до окупованих територій України.
- США висловили "глибоку стурбованість" тим, що проросійські бойовики порушують режим тиші на Донбасі. А Європейське командування збройних сил США привело армію у боєготовність.
- Згодом міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що США підтримають Україну у випадку ескалації російської агресії. Підтримку Україні висловили й в ЄС та Канаді.
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