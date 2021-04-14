Президент Украины Владимир Зеленский и глава Франции Эммануэль Макрон 16 апреля проведут двустороннюю встречу. Она состоится в формате обеда.

Об этом говорится в повестке дня работы французского президента на эту неделю, ее обнародовали на сайте Елисейского дворца.

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Детали встречи Зеленского и Макрона

Разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским,

– указано в графике.

В анонсе уточняется, что встреча пройдет в формате обеда. Его проведение запланировано на 13:15 по парижскому времени (14:15 – по киевскому).

Напомним, ранее пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель рассказала, что во время встречи Зеленский и Макрон обсудят ситуацию на Донбассе и наращивание российских войск на границах с Украиной.

Обратите внимание! 30 марта Эмануэль Макрон, Ангела Меркель и Владимир Путин провели видеоконференцию. Они обсудили обострение на Донбассе, однако без президента Украины.

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