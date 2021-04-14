Пройдет в формате обеда: новые детали встречи Зеленского и Макрона
Президент Украины Владимир Зеленский и глава Франции Эммануэль Макрон 16 апреля проведут двустороннюю встречу. Она состоится в формате обеда.
Источник:сайт Елисейского дворца
Об этом говорится в повестке дня работы французского президента на эту неделю, ее обнародовали на сайте Елисейского дворца.
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Детали встречи Зеленского и Макрона
Разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским,
– указано в графике.
В анонсе уточняется, что встреча пройдет в формате обеда. Его проведение запланировано на 13:15 по парижскому времени (14:15 – по киевскому).
Напомним, ранее пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель рассказала, что во время встречи Зеленский и Макрон обсудят ситуацию на Донбассе и наращивание российских войск на границах с Украиной.
Обострение на Донбассе: основное
- В последнее время уровень военной угрозы со стороны России постоянно растет. По информации ВСУ, Россия наращивает свое присутствие в Воронежской, Ростовской и Брянской областях, которые граничат с Украиной. Также страна-агрессор стягивает оружие к оккупированным территориям Украины.
- США выразили "глубокую обеспокоенность" тем, что пророссийские боевики нарушают режим тишины на Донбассе. А Европейское командование вооруженных сил США привело армию в боеготовность.
- Впоследствии министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США поддержат Украину в случае эскалации российской агрессии. Поддержку Украине выразили и в ЕС и Канаде.
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