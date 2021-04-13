Украинский лидер Владимир Зеленский встретится с главой Франции Эммануэлем Макроном 16 апреля. Политики обсудят ситуацию на Донбассе, а также концентрацию российских войск на границах с Украиной.

Детали рабочего визита Владимира Зеленского во Францию ​​раскрыла его пресс-секретарь Юлия Мендель.

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Она подтвердила, что Зеленский посетит Париж 16 апреля. Встреча пройдет в Елисейском дворце.

Президенты сфокусируются на ситуации на Донбассе и на наращивании российских войск на границах с Украиной,

– сообщила Мендель.

О предстоящей встрече Макрона и Зеленского ранее заговорил посол Франции в Украине Этьен де Понсен. В то же время официальное подтверждение появилось только 12 апреля. Дипломат также отметил, что одной из основных тем для разговора будет наращивание военных сил России вблизи украинских границ.

Заметим, что 30 марта Эмануэль Макрон, Ангела Меркель и Владимир Путин провели видеоконференцию. Они обсудили обострение на Донбассе, но без президента Украины.

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