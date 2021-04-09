Зеленский планирует встретиться с Макроном в Париже
Владимир Зеленский на следующей неделе посетит Париж, где планирует встретиться с президентом Франции Эмануэлем Макроном. В частности, лидеры стран обсудят обострение ситуации на Донбассе.
Источник:KyivPost
Посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил, что основной целью визита Зеленского во Францию является личная встреча с Макрона. Он рассказал, что будет сопровождать украинского президента в самолете, а сама встреча может состояться до конца следующей недели.
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О чем говорить президенты
Дипломат отметил, что одной из основных тем для разговора во время встречи будет наращивание военных сил России вблизи украинских границ. Также Зеленский и Макрон обсудят статус некоторых реформ в Украине.
В частности, это касается создания независимого и надежной судебной системы в государстве.
Мы не сомневаемся в желании Зеленского провести реформы. Это важно, но этого недостаточно,
– заявил посол.
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Понсен также отметил, что Франция обеспокоена действиями России. По его словам, российское подкрепление на границах с Украиной немного отличается от того, что было в предыдущие годы.
Другие встречи Зеленского: что известно
- Эммануэль Макрон и Ангела Меркель планируют пообщаться с Владимиром Зеленским об обострении на Донбассе. Однако российского президента Владимира Путина на этот разговор приглашать не будут.
- Украинский президент в апреле находился с официальным визитом в Катаре. Он провел переговоры с премьер-министром этого государства Халидом бин Халифой Аль Тани.
- Также в феврале Зеленский встретился с Правителем эмирата Дубай шейхом Мухаммадом бин Рашидом Аль Мактумом. На встрече они обсудили углубление сотрудничества между Украиной и ОАЭ.
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