Владимир Зеленский на следующей неделе посетит Париж, где планирует встретиться с президентом Франции Эмануэлем Макроном. В частности, лидеры стран обсудят обострение ситуации на Донбассе.

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил, что основной целью визита Зеленского во Францию ​​является личная встреча с Макрона. Он рассказал, что будет сопровождать украинского президента в самолете, а сама встреча может состояться до конца следующей недели.

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О чем говорить президенты

Дипломат отметил, что одной из основных тем для разговора во время встречи будет наращивание военных сил России вблизи украинских границ. Также Зеленский и Макрон обсудят статус некоторых реформ в Украине.

В частности, это касается создания независимого и надежной судебной системы в государстве.

Мы не сомневаемся в желании Зеленского провести реформы. Это важно, но этого недостаточно,

– заявил посол.

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Понсен также отметил, что Франция обеспокоена действиями России. По его словам, российское подкрепление на границах с Украиной немного отличается от того, что было в предыдущие годы.

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