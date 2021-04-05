Будем развивать более тесное сотрудничество, – Зеленский встретился с премьер-министром Катара
Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Катаре. Он провел переговоры с премьер-министром этого государства Халидом бин Халифой Аль Тани.
Источник:Офис Президента
Президент Украины поблагодарил за теплый прием и выразил надежду дальнейшего тесного сотрудничества. С премьер-министром и министром внутренних дел Халидом бин Халифой Аль Тани он встретился после общения с эмиром Катара.
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О чем говорили Зеленский и премьер-министр Катара
- И украинский президент, и премьер Катара выразили удовлетворение уровнем украинско-катарских отношений. Даже несмотря на пандемию и определенное ограничение внешних контактов между странами.
- Зеленский и Халид бин Халиф Аль Тани обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, сельскохозяйственной, авиационной, военно-технической сферах и сфере безопасности.
- Стороны отметили установившуюся тенденцию к ежегодному увеличению торговли. Премьер-министр, министр внутренних дел Катара отметил важность проведения в этом году заседания совместной межправительственной комиссии.
- Зеленский заметил: хотел бы, чтобы отношения между двумя государствами вышли на новый уровень. Владимир Зеленский и Халид бин Халифа Аль Тани выразили полное желание и готовность способствовать дальнейшей активизации двустороннего сотрудничества.
- Кроме того, они обсудили взаимодействие стран в контексте подготовки Катара к чемпионату мира по футболу 2022 года.
Зеленский в Катаре: что известно
- Президент Украины вместе с женой Еленой прибыл в Катар 4 апреля.
- На этот официальный визит запланировано подписание ряда важных двусторонних документов.
- Глава государства уже поговорил с эмиром Катара.
- Елена Зеленская проведет встречи с главой катарского фонда Qatar Foundation Мозой бинт Нассер, главой катарской государственной институции Qatar Museums Меяссой бинт Хамад Аль Тани и с женой главы Катара.
- Перед поездкой Зеленского Катар посетили представители Министерства внутренних дел Украины.
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