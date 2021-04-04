Зеленский отправится в Катар: цель и детали визита
Украинский лидер Владимир Зеленский 5 апреля посетит с официальным визитом Катар. Компанию президенту Украины составит первая леди Елена Зеленская.
Источник:Офис Президента
Как отметили в Офисе Президента, во время визита Зеленского в Катар состоится несколько встреч. Планируется, что лидеры обсудят вопросы двустороннего сотрудничества в ряде сфер.
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Детали визита Зеленского в Катар
Владимир Зеленский проведет переговоры с главой Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани и премьер-министром, министром внутренних дел Халидом бин Халифой Аль Тани.
Во время встреч политики обсудят широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества в:
- политической,
- торгово-экономической,
- инвестиционной,
- аграрной,
- энергетической,
- военно-технической сферах.
Не обойдут вниманием и взаимодействие стран в рамках международных организаций. По результатам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов.
В то же время Елена Зеленская проведет встречи:
- с головой катарского фонда образования, науки и общественного развития Qatar Foundation Мозо бинт Нассер,
- головой катарской государственной институции Qatar Museums Меяссою бинт Хамад Аль Тани,
- с женой главы Катара Джавагир бинт Хамад бин Сухейм Аль Тани.
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Почему это важно
Как пояснил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, Украина нуждается в поддержке надежных партнеров.
Короткий визит в Катар – хорошая попытка расширить собственные возможности. К тому же разноплановые и доверительные отношения с различными странами и региональными лидерами – один из ключевых элементов нашей национальной безопасности,
– отметил Подоляк.
Он добавил, что Катар крайне заинтересован в углублении различных форматов сотрудничества с Украиной. Однако, по мнению Подоляка, укрепление связей между Катаром и Украиной однозначно способствует и нашему экономическому росту, и нашим международным позициям.
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