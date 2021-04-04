Украинский лидер Владимир Зеленский 5 апреля посетит с официальным визитом Катар. Компанию президенту Украины составит первая леди Елена Зеленская.

Как отметили в Офисе Президента, во время визита Зеленского в Катар состоится несколько встреч. Планируется, что лидеры обсудят вопросы двустороннего сотрудничества в ряде сфер.

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Детали визита Зеленского в Катар

Владимир Зеленский проведет переговоры с главой Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани и премьер-министром, министром внутренних дел Халидом бин Халифой Аль Тани.

Во время встреч политики обсудят широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества в:

политической,

торгово-экономической,

инвестиционной,

аграрной,

энергетической,

военно-технической сферах.

Не обойдут вниманием и взаимодействие стран в рамках международных организаций. По результатам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов.

В то же время Елена Зеленская проведет встречи:

с головой катарского фонда образования, науки и общественного развития Qatar Foundation Мозо бинт Нассер,

головой катарской государственной институции Qatar Museums Меяссою бинт Хамад Аль Тани,

с женой главы Катара Джавагир бинт Хамад бин Сухейм Аль Тани.

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Почему это важно

Как пояснил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, Украина нуждается в поддержке надежных партнеров.

Короткий визит в Катар – хорошая попытка расширить собственные возможности. К тому же разноплановые и доверительные отношения с различными странами и региональными лидерами – один из ключевых элементов нашей национальной безопасности,

– отметил Подоляк.

Он добавил, что Катар крайне заинтересован в углублении различных форматов сотрудничества с Украиной. Однако, по мнению Подоляка, укрепление связей между Катаром и Украиной однозначно способствует и нашему экономическому росту, и нашим международным позициям.