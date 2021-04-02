В ОП отметили, что большую часть разговора посвятили развитию демократии в обеих странах. И Зеленский, и Байден подчеркнули, что это – ежедневная сложная работа.
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В борьбе с коррупцией Украина и США братья по оружию, – Зеленский Об олигархате и реформах
Еще один важный акцент разговора – борьба с олигархами. Зеленский заверил, что Украина направлена на системную деолигархизацию.
Также президент Украины остановился на реформах, которые внедряют в Украине. В частности, говорилось о развитии независимой антикоррупционной инфраструктуры, внедрении земельной реформы и реформе судопроизводства, а также реформировании Конституционного Суда.
Президент США выразил убеждение, что успех Украины будет успехом всего Европейского континента, и подчеркнул неизменную поддержку нашего государства со стороны Соединенных Штатов,
– рассказали в ОП. О "Крымской платформе"
Байден и Зеленский, конечно, не обошли ситуацию на Донбассе и в Крыму. Президент Украины поделился инициативой
"Крымской платформы".
Крымская платформа – сегодня единственная площадка, направленная на деоккупацию Крыма и защиту прав украинцев на оккупированном полуострове, – отметил Владимир Зеленский.
Глава Украины пригласил своего американского коллегу на саммит и на 30-летие независимости. Байден ответил, что
с нетерпением ожидает визита в Киев.
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Наша армия способна дать ответ кому угодно, – Зеленский
Важно! Джо Байден выразил поддержку прогресса Украины относительно членства в НАТО. Зеленский отметил, что приближение Украины к членству принесет пользу всему Альянсу.