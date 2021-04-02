В борьбе с коррупцией Украина и США братья по оружию, – Зеленский
Президент Владимир Зеленский раскрыл новые подробности первого разговора с лидером США Джо Байденом. Как сказал украинский лидер, они обсудили продолжение реформ в Украине.
Источник:Офис Президента
Зеленский заверил, что американский президент поддерживает реформы в Украине. Особенно в контексте борьбы с коррупцией.
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По словам Зеленского, Джо Байден поддержал антикоррупционную и судебную реформы в Украине.
Было отмечено и поддержано проведение реформ в Украине, в частности антикоррупционной, судебной и реформы Конституционного суда. По словам Байдена, в вопросах борьбы с коррупцией США и Украина братья по оружию,
–заявил президент.
Разговор Зеленского и Байдена: главное
- Разговор лидеров Украины и США состоялся 2 апреля. Политики обсудили наращивание российских войск на Донбассе и усилия украинского президента в борьбе с коррупцией.
- Президенты согласились, что реформы являются центральными для евроатлантических стремлений Украины. Также политики обсудили важность тесного сотрудничества США и Украины для сдерживания пандемии COVID-19.
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