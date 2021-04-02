Президент Владимир Зеленский раскрыл новые подробности первого разговора с лидером США Джо Байденом. Как сказал украинский лидер, они обсудили продолжение реформ в Украине.

Зеленский заверил, что американский президент поддерживает реформы в Украине. Особенно в контексте борьбы с коррупцией.

Важно СНБО провел очередное заседание: что решили

По словам Зеленского, Джо Байден поддержал антикоррупционную и судебную реформы в Украине.

Было отмечено и поддержано проведение реформ в Украине, в частности антикоррупционной, судебной и реформы Конституционного суда. По словам Байдена, в вопросах борьбы с коррупцией США и Украина братья по оружию,

–заявил президент.

Разговор Зеленского и Байдена: главное

Разговор лидеров Украины и США состоялся 2 апреля. Политики обсудили наращивание российских войск на Донбассе и усилия украинского президента в борьбе с коррупцией.

Президенты согласились, что реформы являются центральными для евроатлантических стремлений Украины. Также политики обсудили важность тесного сотрудничества США и Украины для сдерживания пандемии COVID-19.

Обратите внимание! Украина ожидала этот разговор еще с момента инаугурации Джо Байдена. Однако американский лидер так и не позвонил Владимиру Зеленскому. Предполагают, что на пути этому стала "недостаточная борьба с коррупцией".

Зеленский рассказал об итогах заседания СНБО: смотрите видео