Президент Зеленский написал о том, что после каждого заседания СНБО он сожалеет. Однако с иронией намекнул, что сожалеет, что их не получается проводить чаще.

О заседании СНБО, которые хотелось бы проводить чаще, Зеленский написал в своем инстаграме. Он добавил фото с последнего заседания, где держит папки с документами в руках.

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В заметке Зеленский пошутил, использовав украинскую пословицу о скорой смене мыслей и решений.

После каждого пятничного заседания СНБО я жалею только об одном – что у нас не семь пятниц на неделе,

– написал Зеленский.