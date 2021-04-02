Зеленский назначил Полину Лысенко руководительницей Центра противодействия дезинформации
Президент Владимир Зеленский 2 апреля назначил главой Центра противодействия дезинформации Полину Лысенко. До этого она была директором Департамента информационной политики и связей с общественностью в Укрзализныце.
Источник:Офис Президента
Президент подписал соответствующий указ. Сама Лысенко подчеркнула, что Центр создали для противодействия угрозам национальной безопасности, борьбы с пропагандой и дезинформацией.
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Центр должен стать надежным щитом для граждан и государства от информационных угроз, которые возникают как извне, так и внутри страны и направлены на расшатывание государственных институтов и манипулирование общественным мнением,
– сказала руководительница.
Что известно о Лысенко
- Женщина в 2015 году окончила магистратуру в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко по специальности "Право".
- До 2019 года училась в этом университете в аспирантуре. Она является кандидатом юридических наук.
- В 2013 – 2015 годах работала младшим юристом в частной юридической компании.
- В 2015 – 2019 годах была помощницей первого заместителя директора Национального антикоррупционного бюро Украины.
- До марта 2020 года работала начальницей Департамента международно-правового сотрудничества и возвращения активов Офиса Генерального прокурора.
- Также Лысенко руководила проектом по развитию судебной ветви власти и международного сотрудничества Офиса простых решений и результатов.
- С сентября 2020 года она является директором Департамента информационной политики и связей с общественностью в Укрзализныце.
Центр противодействия дезинформации: что известно
- Совет национальной безопасности и обороны во время заседания 11 марта создал Центр противодействия дезинформации. Он будет бороться с фейками и пропагандой.
- В орган привлекут представителей разведывательного сообщества, а также все соответствующие министерства и ведомства.
- Представление Центра состоится 6 апреля.
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