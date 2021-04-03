Президент Зеленський написав про те, що після кожного засідання РНБО він шкодує. Однак з іронією натякнув: шкодує через те, що їх не виходить проводити частіше.

Про засідання РНБО, які хотілося б проводити частіше, Зеленський написав у своєму інстаграмі. Він додав фото із останного засідання, де тримає папки із документами у руках.

Радимо прочитати Санкції РНБО проти Топ-10 українських контрабандистів: що відомо про них

У дописі Зеленський зіронізував, використавши українське прислів'я про швидку зміну думок і рішень.

Після кожного п'ятничного засідання РНБО я шкодую тільки про одне – що в нас не сім п’ятниць на тиждень,

– написав Зеленський.

Додамо: раніше секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв, що засідання Ради нацбезпеки збиратимуться раз або двічі на місяць. Це станеться у випадку, коли виникатимуть нагальні питання. У плановому режимі п'ятниця – це день РНБО.

Останнє засідання РНБО: що відбулося

2 квітня РНБО традиційно зібралося на засідання і винесла низку резонансних рішень.

Зокрема, вперше в історії України запровадили персональні санкції щодо осіб, яких вважають топ-10 української контрабанди.

щодо осіб, яких вважають топ-10 української контрабанди. Зокрема, до санкційного списку потрапили: "король" контрабанди на одеській митниці Вадим Альперін, львівський кримінальний авторитет Володимир Дідух, президент футбольного клубу "Минай" Валерій Пересоляк.

На засіданні презентували Центр протидії дезінформації , який уже очолила Поліна Лисенко.

Як засідання РНБО відбулися раніше