Зеленський вирушить до Катару: мета та деталі візиту
Український лідер Володимир Зеленський 5 квітня відвідає з офіційним візитом Катар. Компанію президенту України складе перша леді Олена Зеленська.
Джерело:Офіс Президента
Як зазначили в Офісі Президента, під час візиту Зеленського до Катару відбудеться декілька зустрічей. Планується, що лідери обговорять питання двосторонньої співпраці у низці сфер.
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Деталі візиту Зеленського до Катару
Володимир Зеленський проведе переговори з очільником Катару Тамімом бін Хамадом Аль Тані та прем'єр-міністром, міністром внутрішніх справ Халідом бін Халіфою Аль Тані.
Під час зустрічей політики обговорять широкий спектр питань двосторонньої співпраці у:
- політичній,
- торговельно-економічній,
- інвестиційній,
- аграрній,
- енергетичній,
- військово-технічній сферах.
Не оминуть увагою і взаємодію країн у межах міжнародних організацій. За результатами переговорів планується підписання низки двосторонніх документів.
Водночас Олена Зеленська проведе зустрічі:
- з головою катарського фонду освіти, науки та суспільного розвитку Qatar Foundation Мозою бінт Нассер,
- головою катарської державної інституції Qatar Museums Меяссою бінт Хамад Аль Тані,
- з дружиною очільника Катару Джавагір бінт Хамад бін Сухейм Аль Тані.
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Чому це важливо
Як пояснив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк, Україна потребує підтримку надійних партнерів.
Короткий візит в Катар – хороша спроба розширити власні можливості. До того ж різнопланові й довірчі відносини з різними країнами регіональними лідерами – один з ключових елементів нашої національної безпеки,
– зазначив Подоляк.
Він додав, що Катар вкрай зацікавлений у поглибленні різних форматів співпраці з Україною. Водночас, на думку Подоляка, зміцнення зв'язків між Катаром і Україною однозначно сприяє і нашому економічному зростанню, і нашим міжнародним позиціям.
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