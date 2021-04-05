Будемо розвивати тіснішу співпрацю, – Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Катару
Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом у Катарі. Він провів переговори з прем'єр-міністром цієї держави Халідом бін Халіфою Аль Тані.
Джерело:Офіс Президента
Президент України подякував за теплий і висловив сподівання подальшої тісної співпраці. З прем'єр-міністром і міністром внутрішніх справ Халідом бін Халіфою Аль Тані він зустрівся після спілкування з еміром Катару.
До теми Один з найважливіших партнерів, – Зеленський зустрівся з еміром Катару
Про що говорили Зеленський і прем'єр-міністр Катару
- І український президент, і прем'єр Катару висловили задоволення рівнем українсько-катарських відносин. Навіть незважаючи на пандемію та певне обмеження зовнішніх контактів між країнами.
- Зеленський і Халід бін Халіф Аль Тані обговорили перспективи двостороннього співробітництва в торговельно-економічній, інвестиційній, сільськогосподарській, авіаційній, військово-технічній та безпековій сферах.
- Сторони відзначили сталу тенденцію до щорічного збільшення торгівлі. Прем’єр-міністр, міністр внутрішніх справ Катару наголосив на важливості проведення цього року засідання спільної міжурядової комісії.
- Зеленський зауважив: хотів би, щоб відносини між двома державами вийшли на новий рівень. Володимир Зеленський та Халід бін Халіфа Аль Тані висловиличпільне бажання та готовність сприяти подальшій активізації двостороннього співробітництва.
- Окрім того, вони обговорили взаємодію країн у контексті підготовки Катару до чемпіонату світу з футболу 2022 року.
Зеленський у Катарі: що відомо
- Президент України разом із дружиною Оленою прибув у Катар 4 квітня.
- На цей офіційний візит заплановане підписання низки важливих двосторонніх документів.
- Голова держави вже поговорив із еміром Катару.
- Олена Зеленська проведе зустрічі з головою катарського фонду освіти Qatar Foundation Мозою бінт Нассер, головою катарської державної інституції Qatar Museums Меяссою бінт Хамад Аль Тані і з дружиною очільника Катару.
- Перед поїздкою Зеленського Катар відвідали представники Міністерства внутрішніх справ України.
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