Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом у Катарі. Він провів переговори з прем'єр-міністром цієї держави Халідом бін Халіфою Аль Тані.

Президент України подякував за теплий і висловив сподівання подальшої тісної співпраці. З прем'єр-міністром і міністром внутрішніх справ Халідом бін Халіфою Аль Тані він зустрівся після спілкування з еміром Катару. До теми Один з найважливіших партнерів, – Зеленський зустрівся з еміром Катару Про що говорили Зеленський і прем'єр-міністр Катару І український президент, і прем'єр Катару висловили з адоволення рівнем українсько-катарських відносин . Навіть незважаючи на пандемію та певне обмеження зовнішніх контактів між країнами.

. Навіть незважаючи на пандемію та певне обмеження зовнішніх контактів між країнами. Зеленський і Халід бін Халіф Аль Тані обговорили перспективи двостороннього співробітництва в торговельно-економічній, інвестиційній, сільськогосподарській, авіаційній, військово-технічній та безпековій сферах.

в торговельно-економічній, інвестиційній, сільськогосподарській, авіаційній, військово-технічній та безпековій сферах. Сторони відзначили сталу тенденцію до щорічного збільшення торгівлі . Прем’єр-міністр, міністр внутрішніх справ Катару наголосив на важливості проведення цього року засідання спільної міжурядової комісії.

. Прем’єр-міністр, міністр внутрішніх справ Катару наголосив на важливості проведення цього року засідання спільної міжурядової комісії. Зеленський зауважив: хотів би, щоб відносини між двома державами вийшли на новий рівень. Володимир Зеленський та Халід бін Халіфа Аль Тані висловиличпільне бажання та готовність сприяти подальшій активізації двостороннього співробітництва.

Окрім того, вони обговорили взаємодію країн у контексті підготовки Катару до чемпіонату світу з футболу 2022 року. Зеленський у Катарі: що відомо Президент України разом із дружиною Оленою прибув у Катар 4 квітня.

На цей офіційний візит заплановане підписання низки важливих двосторонніх документів.

Голова держави вже поговорив із еміром Катару.

Олена Зеленська проведе зустрічі з головою катарського фонду освіти Qatar Foundation Мозою бінт Нассер, головою катарської державної інституції Qatar Museums Меяссою бінт Хамад Аль Тані і з дружиною очільника Катару.

Перед поїздкою Зеленського Катар відвідали представники Міністерства внутрішніх справ України.