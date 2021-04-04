Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыл в Катар. Там украинский лидер и его жена проведут ряд встреч с руководством страны.

Во время них планируют обсудить вопросы двустороннего сотрудничества Украины и Катара в ряде сфер.

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Зеленский с женой уже в Катаре

Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской 4 апреля прибыл с официальным визитом в государство Катар.

Там президент встретится с главой Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани, а также премьер-министром, министром внутренних дел Катара Халидом бин Халифой Аль Тани.

Во время встреч политики обсудят многие вопросы сотрудничества в таких отраслях: политической, торгово-экономической, инвестиционной, аграрной, энергетической, военно-технической.

Кроме того, запланировано подписание ряда важных двусторонних документов.

Несколько встреч проведет и Елена Зеленская.

Обратите внимание! Ранее представители Министерства внутренних дел Украины посетили с рабочей поездкой Катар. Во время визита стороны договорились, что украинская полиция поможет Катару с подготовкой к чемпионату мира-2022.