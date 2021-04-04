Владимир Зеленский и его жена прибыли в Катар
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыл в Катар. Там украинский лидер и его жена проведут ряд встреч с руководством страны.
Источник:фейсбук Офиса Президента
Во время них планируют обсудить вопросы двустороннего сотрудничества Украины и Катара в ряде сфер.
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Зеленский с женой уже в Катаре
Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской 4 апреля прибыл с официальным визитом в государство Катар.
Там президент встретится с главой Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани, а также премьер-министром, министром внутренних дел Катара Халидом бин Халифой Аль Тани.
Во время встреч политики обсудят многие вопросы сотрудничества в таких отраслях: политической, торгово-экономической, инвестиционной, аграрной, энергетической, военно-технической.
Кроме того, запланировано подписание ряда важных двусторонних документов.
Несколько встреч проведет и Елена Зеленская.
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