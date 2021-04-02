Эммануэль Макрон и Ангела Меркель провели переговоры с Владимиром Путиным, на которых обсудили вакцину "Спутник V". Почему именно их заинтересовал этот препарат – неизвестно. Однако есть предположение, что таким образом хотят шантажировать США.

Такое мнение в своем видеоблоге "Теории заговора" высказал журналист Алексей Печий. Он отметил, что причиной является вопрос отсутствия поставок американских вакцин.

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Причина шантажа

Вакцины AstraZeneca не хватает всему Евросоюзу, поэтому страны возлагали большие надежды на поставки американских вакцин Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson. Ожидали, что массовые партии будут уже в апреле. Однако все произошло не так, как ожидали.

Президент США Джо Байден заявил об амбициозных планах вакцинировать всех американцев уже к концу лета, поэтому эти поставки могут быть отложены на потом,

– пояснил Печий.

Именно поэтому канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмануэль Макрон, вероятно, решили решать проблему шантажом.

"Видимость переговоров с Путиным и заявления о якобы готовности закупать "Спутник V" – это может быть банальным шантажом США. Мол, если вы нам не поставите вакцину, мы купим ее у нашего общего врага", – отметил Печий.

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