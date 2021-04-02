Еммануель Макрон та Ангела Меркель провели перемовини з Володимиром Путіним, на яких обговорили вакцину "Супутник V". Чому саме їх зацікавив цей препарат – невідомо. Однак є припущення, що у такий спосіб хочуть шантажувати США.

Таку думку у своєму відеоблозі "Теории заговора" висловив журналіст Олексій Печій. Він зауважив, що причиною є питання відсутності поставок американських вакцин.

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Причина шантажу

Вакцини AstraZeneca бракує всьому Євросоюзу, тому країни покладали великі сподівання на поставки американських вакцин Pfizer, Moderna і Johnson&Johnson. Очікували, що масові партії будуть вже у квітні. Однак все сталось не так, як очікували.

Президент США Джо Байден заявив про амбітні плани вакцинувати всіх американців вже до кінця літа, тому ці поставки можуть бути відкладені на потім,

– пояснив Печій.

Саме тому канцлерка Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Емануель Макрон, ймовірно, вирішили розв'язувати проблему шантажем.

"Видимість переговорів з Путіним і заяви про нібито готовність закуповувати "Супутник V" – цк може бути банальним шантажем США. Мовляв, якщо ви нам не поставите вакцину, ми купимо її у нашого спільного ворога", – зазначив Печій.

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