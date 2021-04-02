"Обговорювали України без України" – саме цей меседж став ключовим для обговорення в нашій країні після телефонної розмови Володимира Путіна з Ангелою Меркель і Емануелем Макрона.

И здесь мы, к сожалению, клюнули на уловку Кремля. Ведь главной темой переговоров был вовсе не Донбасс, а российская недовакцина "Спутник V".

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Позиция России

В Украине уделили особое внимание переговорам в формате Путин Меркель Макрон. И это логично, ведь во время этих переговоров речь шла, в том числе и о войне на Донбассе. Вот только вопрос – правильно ли мы поняли посыл?

Первой новость об "обсуждении Украины без Украины" разлетелась благодаря российским СМИ и сайту президента России в частности.

Ведь именно Кремль растиражировал повестку о том, как браво Путин убеждал Меркель и Макрона в том, что именно Украина виновата в эскалации конфликта на Донбассе и именно Киев отказывается выполнять минские соглашения.



Владимир Путин / Фото Getty Images

Позиция Елисейского дворца

Если же мы посмотрим на сайт Елисейского дворца, то увидим всего один короткий третий абзац документа, где сказано следующее:

"Была подчеркнута необходимость того, чтобы Россия взяла на себя твердое обязательство по стабилизации режима прекращения огня в Украине и выработке пути выхода из кризиса при соблюдении минских соглашений".

То есть, во время переговоров, ни одного решения по Украине наработано не было. Но все же, почему на эти переговоры не позвали украинского президента Владимира Зеленского? Ведь это было бы логично, в конце концов.

Что говорит Запад

Чтобы найти ответ на этот вопрос, предлагаю посмотреть, что писали об этих переговорах западные СМИ, например:

The Guardian;

The Sun;

Politico.

Все их заголовки звучали приблизительно так: "Меркель, Макрон и Путин ведут переговоры об использовании "Спутник V" в Европе".

Главная тема переговоров

А теперь смотрим на первый абзац коммюнике Елисейского дворца и видим то же самое – переговоры о вероятности использования "Спутник V".

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Да, к сожалению, Меркель и Макрон решили обсудить с Путиным именно вакцину. Правда так и не понятно, кто первым поднял этот вопрос, а вот вопрос Украины стоял в одном ряду с Навальным, Беларусью, Сирией, Ливией и Ираном.

Кремль впаривает недовакцину

А теперь давайте разберемся – действительно ли Германия и Франция готовы закупить "Спутник V"? Европейское агентство лекарственных средств действительно ведет мониторинг этой недовакцины и уже не раз заявляло, что допускать к применению ее не стоит.

Более того, навязчивое желание Кремля впарить свою недовакцину Европе вызвало подозрение у европейских лидеров.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, даже требовала от Кремля объяснений – почему та предлагает "Спутник V" Европе, в то время как в самой России кампания вакцинации еле жива?



Урсула фон дер Ляйен / Фото aktuality

К тому же, и Меркель и Макрон отчетливо видели чем закончилась история с покупкой российского препарата Словакией.

Справка. Там премьер-министр страны Игор Матович, вместе со всем правительством ушел в отставку как раз из-за того, что закупил "Спутник V" без согласования со словаками.

Россия раскручивает историю

Российская пропаганда как может раскручивает историю с якобы признанием "Спутник V" в Европе. В частности для этого используются накрученные аккаунты в соцсетях, продажные СМИ и евродипломаты.

Стратегия проста – дискредитировать европейскую вакцину и сочинить историю успеха российской. Например рассказать, что Венгрия, Словакия, Австрия и даже Италия готовы с руками оторвать "Спутник V".

Правда о реальных масштабах закупки и кризисе, который они создают – в Кремле скромно умалчивают.

Горячие головы, подогреваемые Кремлем, тут же начали голосить о том, что Германия и Франция реально готовы купить "Спутник V", так как с AstraZeneca возникли проблемы.

И подогрела такие дискуссии сама Ангела Меркель, которая накануне заявила о приостановке использования британской вакцины для людей младше 60 лет. И плевать, что ученые ВОЗ уже доказали, что никакой связи между тромбозом и вакциной AstraZeneca нет.

Жесткая реакция Франции

Кстати, Франция, в отличие от Германии, в этом вопросе была куда категоричнее. Министр иностранных дел Франции Ле Дриан на прошлой неделе обвинил Россию в использовании ею вакцины для усиления политического влияния.



Ле Дриан / Фото armmuseum

Он назвал вакцинаторскую кампанию Кремля "скорее средством пропаганды и агрессивной дипломатии, чем средством солидарности и медицинской помощи".

Кроме того, французский комиссар ЕС Тьерри Бретон, заявил, что европейскому блоку совершенно не нужен никакой "Спутник V". Поскольку ЕС может себе позволить доставить от 300 до 350 миллионов доз уже к лету, что позволит вакцинировать половину населения ЕС.

Почему Меркель и Макрон обсуждали русскую вакцину

Тогда почему Меркель и Макрон вдруг решили обсудить с Путиным вопрос поставки российского "Спутника V" в их страны, даже несмотря на то, что Агентство лекарственных средств до сих пор не утвердило этот препарат? Причин всего 2.

Первая причина

Вакцины AstraZeneca на сегодня явно недостаточно всему Евросоюзу. Потому Европа возлагала надежды на поставки американских вакцин Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson. Их массовые партии должны были начать приходить уже в апреле.

Но ввиду того, что американский президент Джо Байден заявил об амбициозных планах вакцинировать всех американцев уже к концу лета, эти поставки могут быть отложены на позже.

А их до июля ожидалось ни много ни мало – 300 миллионов доз, что покрыло бы вторую часть европейцев, которым не досталось бы AstraZeneca.

До теми AstraZeneca перейменували свою вакцину проти коронавірусу

Потому видимость переговоров с Путиным и заявления о якобы готовности закупать "Спутник V", может быть банальным шантажем США. Мол, если вы нам не поставите вакцину, мы купим ее у нашего общего врага.

Вторая причина

И Меркель, и Макрона впереди ждут выборы, которые они могут с треском проиграть. В случае с Меркель речь идет о ее преемнике на пост канцлера Германии и прохождении ее партии в Бундестаг. И с первым и со вторым есть проблемы.



Ведь любимец Меркель, а по совместительству и Путина – Армин Лашет сегодня не может похвалиться высокими рейтингами. А вот на выборах в Бундестаг партию Меркель "Христианско-демократический союз" обходит Партия Зеленых. А потому Меркель и ее команде срочно нужна какая-то победа.



Ангела Меркель / Фото BBC

В случае с Макроном – его вскоре ждут выборы президента Франции. За последнее время его команда создала образ Макрона-супергероя, который браво противостоит всем вызовам, в том числе и COVID-19.

Именно Франция одной из последних стран в прошлом году пошла на ужесточение карантина. И это давало свои результаты для рейтинга Макрона. Но лишь до первых вспышек заболеваемости.

Сегодня же оказалось, что "смелые решения" Эмануэля Макрона французы "не ценили". По данным февральских социологических опросов больше 60% французов заявили, что не доверяют исполнительной власти в борьбе с коронавирусной пандемией.

Потому и Макрону нужна хоть какая-то победа в борьбе с коронавирусом, чтобы окончательно не растерять поддержку к будущим выборам.



Эмануэль Макрон / Фото avrasiya

Готовы ли Франция и Германия всерьез подсесть на российскую иглу – вопрос открытый, но в то же время сомнительный. Скорее это похоже на политические заигрывания с Соединенными Штатами и собственным электоратом. И да, надеюсь теперь понятно, почему Зеленского не позвали на переговоры.