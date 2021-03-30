Через скандал з російською вакциною: прем'єр Словаччини пішов у відставку
Прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович подав у відставку. Він зробив це через скандал довкола російської вакцини "Супутник V".
Джерело:Euronews
Раніше Матович заявив, що планує припинити службу. Президентка країни Зузана Чапутова прийняла відставку міністра.
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Прем'єр пішов у відставку
Разом з прем'єром у відставку пішли члени його уряду. Раніше він запропонував помінятись посадами з міністром фінансів країни Едуардом Хегером. Він хотів зробити це для того, щоб розв'язати урядову кризу.
Новий уряд Словаччини
Саме йому Чапутова доручила сформувати новий уряд у країні. Хегер є членом правоцентристської партії "Звичайні люди та незалежні особистості", главою якої є Матович.
Криза стала гострішою в березні, після того, як Матович вирішив закупити російську вакцину. Проти цього виступили 2 з 4 партій, які входять у керівну коаліцію Словаччини. Тоді вони і захотіли, що прем'єр подав у відставку і погрожували покинути коаліцію.
Що відомо про міжнародний скандал з Матовичем
- На початку березня політик виступив на телебаченні, де обговорювали умови постачання російської вакцини "Супутник V".
- Матович некоректно пожартував про Україну і сказав, що пообіцяє за препарат – Закарпатську Україну.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на висловлювання прем'єра, наголосивши, що політик псує надзвичайно дружні та щирі відносини між Україною та Словаччиною.
- Незабаром у МЗС Словаччини і сам Матович вибачились за невдалий жарт.
- Кулеба заявив, що скандал вичерпаний, але таке висловлювання буде важко забути.
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