Из-за скандала с российской вакциной: премьер Словакии ушел в отставку
Премьер-министр Словакии Игорь Матович подал в отставку. Он сделал это из-за скандала вокруг российской вакцины "Спутник V".
Источник:Euronews
Ранее Матович заявил, что планирует прекратить службу. Президент страны Зузана Чапутова приняла отставку министра.
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Премьер ушел в отставку
Вместе с премьером в отставку ушли члены его правительства. Ранее он предложил поменяться должностями с министром финансов страны Эдуардом Хегером. Он хотел сделать это для того, чтобы разрешить правительственный кризис.
Новое правительство Словакии
Именно ему Чапутова поручила сформировать новое правительство в стране. Хегер является членом правоцентристской партии "Обычные люди и независимые личности", главой которой является Матович.
Кризис стал острее в марте, после того, как Матович решил закупить российскую вакцину. Против этого выступили 2 из 4 партий, которые входят в руководящую коалицию Словакии. Тогда они и захотели, чтобы премьер подал в отставку, и угрожали покинуть коалицию.
Что известно о международном скандале с Матовичем
- В начале марта политик выступил на телевидении, где обсуждали условия поставки российской вакцины "Спутник V".
- Матович некорректно пошутил об Украине и сказал, что пообещает за препарат – Закарпатскую Украину.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на высказывания премьера, отметив, что политик портит чрезвычайно дружеские и искренние отношения между Украиной и Словакией.
- Вскоре в МИД Словакии и сам Матович извинились за неудачную шутку.
- Кулеба заявил, что скандал исчерпан, но такое высказывание будет трудно забыть.
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