Премьер-министр Словакии Игорь Матович подал в отставку. Он сделал это из-за скандала вокруг российской вакцины "Спутник V".

Ранее Матович заявил, что планирует прекратить службу. Президент страны Зузана Чапутова приняла отставку министра.

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Премьер ушел в отставку

Вместе с премьером в отставку ушли члены его правительства. Ранее он предложил поменяться должностями с министром финансов страны Эдуардом Хегером. Он хотел сделать это для того, чтобы разрешить правительственный кризис.

Новое правительство Словакии

Именно ему Чапутова поручила сформировать новое правительство в стране. Хегер является членом правоцентристской партии "Обычные люди и независимые личности", главой которой является Матович.

Кстати! В своем заявлении словацкий политик извинился перед гражданами за политический кризис.

Кризис стал острее в марте, после того, как Матович решил закупить российскую вакцину. Против этого выступили 2 из 4 партий, которые входят в руководящую коалицию Словакии. Тогда они и захотели, чтобы премьер подал в отставку, и угрожали покинуть коалицию.

Что известно о международном скандале с Матовичем