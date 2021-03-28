Премьер-министр Словакии Игорь Матович заявил о намерении уйти в отставку. Он планирует поменяться должностями с министром финансов страны.

Матович 28 марта объявил, что готов, чтобы его пост занял Эдуард Хегер. Оба политика являются представителями партии "Обычные люди и независимые личности" (OLaNO).

К теме Все из-за "Спутник V": в Словакии 6 министров ушли в отставку

По информации издания, премьер Словакии прибегнул к ответному шагу для спасения правящей коалиции. Инициатива должна решить многонедельный кризис в правительстве, который создала тайная закупка российской вакцины от COVID-19 ..

В своем заявлении словацкий политик извинился перед гражданами за политический кризис.

Поэтому действующий министр финансов Эдуард Хегер должен взять на себя руководство правительством вместо Игоря Матович, и наоборот. На данный момент другие члены коалиции согласились на предложение.

Обратите внимание! Словацкий премьер еще 3 марта попал в международный скандал. Во время выступления на словацком телевидении, у Игоря Матович спросили об условиях поставки вакцины. Он в ответ отшутился, что "пообещал отдать России украинское Закарпатье".

Реакция на "шутку" Матовича

В ответ на высказывания Игоря Матович министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем твиттере написал "пусть обменяет (вакцину – 24 канал) на несколько регионов Словакии".

После возмутительной шутки словацкого премьера "отдать России Закарпатье" на здании Словацкого консульства в Харькове неизвестные оставили надпись черным баллончиком.

Впоследствии за инцидент с некорректной шуткой извинились в МИД Словакии, а затем – и сам скандальный премьер.

В интервью интернет-изданию Tyžden Дмитрий Кулеба заявил, что после официальных извинений словацкой стороны скандал исчерпан, однако "такое трудно забыть".

Политический скандал в Словакии: главное