"Обещал" отдать России Закарпатье: премьер Словакии объявил об отставке
Премьер-министр Словакии Игорь Матович заявил о намерении уйти в отставку. Он планирует поменяться должностями с министром финансов страны.
Источник:Aktuality
Матович 28 марта объявил, что готов, чтобы его пост занял Эдуард Хегер. Оба политика являются представителями партии "Обычные люди и независимые личности" (OLaNO).
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По информации издания, премьер Словакии прибегнул к ответному шагу для спасения правящей коалиции. Инициатива должна решить многонедельный кризис в правительстве, который создала тайная закупка российской вакцины от COVID-19 ..
В своем заявлении словацкий политик извинился перед гражданами за политический кризис.
Поэтому действующий министр финансов Эдуард Хегер должен взять на себя руководство правительством вместо Игоря Матович, и наоборот. На данный момент другие члены коалиции согласились на предложение.
Реакция на "шутку" Матовича
- В ответ на высказывания Игоря Матович министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем твиттере написал "пусть обменяет (вакцину – 24 канал) на несколько регионов Словакии".
- После возмутительной шутки словацкого премьера "отдать России Закарпатье" на здании Словацкого консульства в Харькове неизвестные оставили надпись черным баллончиком.
- Впоследствии за инцидент с некорректной шуткой извинились в МИД Словакии, а затем – и сам скандальный премьер.
- В интервью интернет-изданию Tyžden Дмитрий Кулеба заявил, что после официальных извинений словацкой стороны скандал исчерпан, однако "такое трудно забыть".
Политический скандал в Словакии: главное
- Игорь Матович без согласования с партнерами договорился с Россией о поставках в Словакию вакцины "Спутник V". В результате правящая коалиция оказалась под угрозой.
- Для урегулирования ситуации 12 марта подал в отставку министр здравоохранения Марек Крайчи. Однако в правительстве пригрозили и Игорю Матовичу – покинуть правительство в случае, если он до 24 марта не уйдет в отставку.
- Из-за тайной закупкт несертифицированной вакцины "Спутник V" в Словакии 6 министров ушли в отставку.
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