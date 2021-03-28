"Обіцяв" віддати Росії Закарпаття: прем'єр Словаччини оголосив про відставку
Прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович заявив про намір піти у відставку. Він планує помінятись посадами з міністром фінансів країни.
Джерело:Aktuality
Матович 28 березня оголосив, що готовий, аби його пост зайняв Едуар Хеґер. Обидва політики є представниками партії "Звичайні люди та незалежні особистості" (OLaNO).
До теми Все через "Супутник V": у Словаччині 6 міністрів пішли у відставку
За інформацією видання, прем'єр Словаччини вдався до відповідного кроку задля порятунку правлячої коаліції. Ініціатива має розв'язати багатотижневу кризу в уряді, яку спричинила таємна закупівля російської вакцини проти COVID-19..
У своїй заяві словацький політик вибачився перед громадянами за політичну кризу.
Тож чинний міністр фінансів Едуард Хегер повинен взяти на себе керівництво урядом замість Ігоря Матовича, і навпаки. Наразі інші члени коаліції погодилися на пропозицію.
Реакція на "жарт" Матовича
- У відповідь на висловлювання Ігоря Матовича міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своєму твіттері написав "нехай обміняє (вакцину – 24 канал) на кілька регіонів Словаччини".
- Після обурливого жарту словацького прем'єра "віддати Росії Закарпаття" на будівлі Словацького консульства у Харкові невідомі залишили напис чорним балончиком.
- Згодом за інцидент з некоректним жартом вибачились у МЗС Словаччини, а потім – і сам скандальний прем'єр.
- В інтерв'ю інтернет-виданню Tyžden Дмитро Кулеба заявив, що після офіційних вибачень словацької сторони скандал вичерпано, проте "таке важко забути".
Політичний скандал у Словаччині: головне
- Ігор Матович без узгодження з партнерами домовився з Росією про постачання у Словаччини вакцини "Супутник V". Внаслідок цього правляча коаліція опинилася під загрозою.
- Для врегулювання ситуації 12 березня подав у відставку міністр охорони здоров'я Марек Крайчі. Проте в уряді пригрозили й Ігорю Матовичу – покинути уряд у разі, якщо він до 24 березня не піде у відставку.
- Через таємну закупівлю несертифікованої вакцини "Супутник V" у Словаччині 6 міністрів пішли у відставку.
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