Прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович заявив про намір піти у відставку. Він планує помінятись посадами з міністром фінансів країни.

Матович 28 березня оголосив, що готовий, аби його пост зайняв Едуар Хеґер. Обидва політики є представниками партії "Звичайні люди та незалежні особистості" (OLaNO).

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За інформацією видання, прем'єр Словаччини вдався до відповідного кроку задля порятунку правлячої коаліції. Ініціатива має розв'язати багатотижневу кризу в уряді, яку спричинила таємна закупівля російської вакцини проти COVID-19..

У своїй заяві словацький політик вибачився перед громадянами за політичну кризу.

Тож чинний міністр фінансів Едуард Хегер повинен взяти на себе керівництво урядом замість Ігоря Матовича, і навпаки. Наразі інші члени коаліції погодилися на пропозицію.

Зверніть увагу! Словацький прем'єр ще 3 березня потрапив у міжнародний скандал. Виступаючи на словацькому телебаченні, в Ігоря Матовича запитали про умови постачання російської вакцини. Він у відповідь віджартувався, що "пообіцяв віддати Росії українське Закарпаття".

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