Словацький прем'єр-міністр некоректно пожартував про Україну. Коментуючи питання домовленостей про російську вакцину, Ігор Матович сказав, що пообіцяв у обмін на неї Закарпаття.

Невдалий жарт політика прозвучав у ефірі місцевого радіо. З ним обговорювали, зокрема, питання погіршення ситуації з COVID-19 у Словаччині та вакцинацію.

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Ведучий звернув увагу на те, що перемовини з Росією щодо вакцини тривали кілька тижнів. І запитав прем'єр-міністра, що той пообіцяв за постачання "Супутника V".

Закарпатську Україну,

– відповів Матович, здивувавши співрозмовника.

Опісля він пояснив, що це – всього лише жарт. Водночас додав, що не розуміє, чому існує думка, нібито домовленості з Кремлем автоматично передбачають зраду Словаччини.

"Як ви думаєте, що я їм обіцяв? Нічого не обіцяв, вони нічого від мене не хотіли", – запевнив політик.

Скандальний жарт словацького прем'єра: дивіться відео з ефіру Radio Expres

Крім цього, Матович наголосив, що його основним завданням було "надати людям безпечну вакцину, аби вони не вмирали від коронавірусу".

Реакція МЗС України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на некоректний жарт з боку словацького політика. "Нехай обміняє на кілька регіонів Словаччини", – написав той у твіттері.

Урядовець пояснив, що йому прикро, що такими висловлюваннями Матович псує "надзвичайно дружні та щирі відносини між Україною та Словаччиною".

Російська вакцина для Словаччини: що відомо

Через критичну ситуацію з коронавірусом 27 лютого у Словаччині продовжили надзвичайний стан. Від того часу він триватиме ще щонайменше 40 діб.

Згодом ЗМІ оприлюднили інформацію, що Словаччина стала другою країною у ЄС, яка домовилася про постачання російської вакцини "Супутник V".

Через це у країні спалахнула політична криза. Вже 2 невеликі партії повідомили, що через таке рішення готові вийти з правлячої коаліції.

Довідка. Станом на 3 березня у Словаччині підтвердили 314 359 випадків COVID-19. Від ускладнень, спричинених хворобою, померли 7 489 людей. Одужав 2 552 091 пацієнт.