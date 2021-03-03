Через "Супутник V" коаліція у Словаччині – на межі розпаду
У Словаччині – політична криза через закупівлю російської вакцини. Одразу 2 невеликі партії повідомили про намір вийти з правлячої коаліції.
Джерело:Euroactiv
Голова партії "За народ" Вероніка Ремішова публічно розкритикувала присутність прем'єр-міністра Ігоря Матовича в аеропорту під час доставки "Супутника V".
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Ситуацію пропонують обговорити в коаліції
Ремішова наполягає, ситуацію необхідно обговорити у коаліції. Вже після цього будуть ухвалювати принципове рішення – залишатись чи ні у такому Кабміні.
Не тільки я, але і деякі члени нашої партії відчувають відразу і розчарування,
– прокоментувала дії глави уряду Ремішова.
Політикиня і раніше гостро критикувала політику влади щодо подолання пандемії і вимагала відставки очільника МОЗ Марка Крайчі.
Одразу дві партії критикують закупівлю "Супутника V"
Схожа думка і у голови Партії свободи і солідарності, а також міністра економіки країни Річарда Суліка. Він теж не в захопленні від закупівлі російської вакцини і готовий через це навіть покинути коаліцію.
Сам прем'єр Матович будь-які закиди відкидає. Каже, особисто зустрічав вакцину, бо вважав так за потрібне.
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У Словаччині посилили карантин
Джерело: Medical Express
Тим часом у Словаччині через значне погіршення епідеміологічної ситуації зробили жорсткішими карантинні обмеження. Зокрема, запровадили комендантську годину з 3 березня. Тепер словаки не можуть вийти з дому з 20:00 до 5:00.
Також загалом громадян просять без вагомих причин не виходити з помешкання. Вийти з квартири чи будинку дозволено для медичних візитів, занять спорту, роботи та вигулу домашніх тварин.
Яка ситуація з коронавірусом у Словаччині?
Станом на 3 березня в країні виявили більше ніж 311 тисяч випадків коронавірусу. Більше ніж 7 300 людей померли. Одужали – 255 тисяч хворих.
Дані РНБО
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