У Словаччині – політична криза через закупівлю російської вакцини. Одразу 2 невеликі партії повідомили про намір вийти з правлячої коаліції.

Голова партії "За народ" Вероніка Ремішова публічно розкритикувала присутність прем'єр-міністра Ігоря Матовича в аеропорту під час доставки "Супутника V".

До теми Словаччина закупила російську вакцину, – ЗМІ

Ситуацію пропонують обговорити в коаліції

Ремішова наполягає, ситуацію необхідно обговорити у коаліції. Вже після цього будуть ухвалювати принципове рішення – залишатись чи ні у такому Кабміні.

Не тільки я, але і деякі члени нашої партії відчувають відразу і розчарування,

– прокоментувала дії глави уряду Ремішова.

Політикиня і раніше гостро критикувала політику влади щодо подолання пандемії і вимагала відставки очільника МОЗ Марка Крайчі.

Одразу дві партії критикують закупівлю "Супутника V"

Схожа думка і у голови Партії свободи і солідарності, а також міністра економіки країни Річарда Суліка. Він теж не в захопленні від закупівлі російської вакцини і готовий через це навіть покинути коаліцію.

Зверніть увагу! Якщо партії Суліка та Ремішової вийдуть з коаліції, то Матович втратить більшість у парламенті. Отож в Словаччині цілком ймовірно доведеться проводити позачергові вибори.

Сам прем'єр Матович будь-які закиди відкидає. Каже, особисто зустрічав вакцину, бо вважав так за потрібне.

Читайте також Президент Чехії попросив у Путіна надати російську вакцину проти COVID-19

У Словаччині посилили карантин

Джерело: Medical Express

Тим часом у Словаччині через значне погіршення епідеміологічної ситуації зробили жорсткішими карантинні обмеження. Зокрема, запровадили комендантську годину з 3 березня. Тепер словаки не можуть вийти з дому з 20:00 до 5:00.

Також загалом громадян просять без вагомих причин не виходити з помешкання. Вийти з квартири чи будинку дозволено для медичних візитів, занять спорту, роботи та вигулу домашніх тварин.