В Словакии политический кризис из-за закупки российской вакцины. Сразу 2 небольшие партии сообщили о намерении выйти из правящей коалиции.

Председатель партии "За народ" Вероника Ремишова публично раскритиковала присутствие премьер-министра Игоря Матовича в аэропорту во время доставки "Спутника V".

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Ситуацию предлагают обсудить в коалиции

Ремішова настаивает, что ситуацию необходимо обсудить в коалиции. Уже после этого будут принимать принципиальное решение – оставаться или нет в таком Кабмине.

Не только я, но и некоторые члены нашей партии испытывают отвращение и разочарование,

– прокомментировала действия главы правительства Ремишова.

Политик и ранее остро критиковала политику властей по преодолению пандемии и требовала отставки главы Минздрава Марка Крайчи.

Сразу две партии критикуют закупку "Спутника V"

Схожее мнение и у председателя Партии свободы и солидарности, а также министра экономики страны Ричарда Сулика. Он тоже не в восторге от закупки российской вакцины и готов из-за этого даже покинуть коалицию.

Обратите внимание! Если партии Сулика и Ремишовой выйдут из коалиции, то Матович потеряет большинство в парламенте. Так что в Словакии вполне вероятно придется проводить внеочередные выборы.

Сам премьер Матович любые упреки отвергает. Говорит, лично встречал вакцину, потому что считал это нужным.

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В Словакии усилили карантин

Источник: Medical Express

Между тем в Словакии из-за значительного ухудшения эпидемиологической ситуации сделали жестче карантинные ограничения. В частности, ввели комендантский час с 3 марта. Теперь словаки не могут выйти из дома с 20:00 до 5:00.

Также в целом граждан просят без веских причин не выходить из дома. Выйти из квартиры или дома разрешено для медицинских визитов, занятий спорта, работы и выгула домашних животных.