Из-за "Спутника V" коалиция в Словакии – на грани распада
В Словакии политический кризис из-за закупки российской вакцины. Сразу 2 небольшие партии сообщили о намерении выйти из правящей коалиции.
Источник:Euroactiv
Председатель партии "За народ" Вероника Ремишова публично раскритиковала присутствие премьер-министра Игоря Матовича в аэропорту во время доставки "Спутника V".
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Ситуацию предлагают обсудить в коалиции
Ремішова настаивает, что ситуацию необходимо обсудить в коалиции. Уже после этого будут принимать принципиальное решение – оставаться или нет в таком Кабмине.
Не только я, но и некоторые члены нашей партии испытывают отвращение и разочарование,
– прокомментировала действия главы правительства Ремишова.
Политик и ранее остро критиковала политику властей по преодолению пандемии и требовала отставки главы Минздрава Марка Крайчи.
Сразу две партии критикуют закупку "Спутника V"
Схожее мнение и у председателя Партии свободы и солидарности, а также министра экономики страны Ричарда Сулика. Он тоже не в восторге от закупки российской вакцины и готов из-за этого даже покинуть коалицию.
Сам премьер Матович любые упреки отвергает. Говорит, лично встречал вакцину, потому что считал это нужным.
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В Словакии усилили карантин
Источник: Medical Express
Между тем в Словакии из-за значительного ухудшения эпидемиологической ситуации сделали жестче карантинные ограничения. В частности, ввели комендантский час с 3 марта. Теперь словаки не могут выйти из дома с 20:00 до 5:00.
Также в целом граждан просят без веских причин не выходить из дома. Выйти из квартиры или дома разрешено для медицинских визитов, занятий спорта, работы и выгула домашних животных.
Какова ситуация с коронавирусом в Словакии?
По состоянию на 3 марта в стране выявили более 311 тысяч случаев коронавируса. Более 7 300 человек умерли. Выздоровели – 255 тысяч больных.
Данные СНБО
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