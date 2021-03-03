Словацкий премьер-министр некорректно пошутил об Украине. Комментируя вопрос договоренностей о российской вакцине, Игорь Матович сказал, что пообещал в обмен на нее Закарпатье.

Неудачная шутка политика прозвучала в эфире местного радио. С ним обсуждали, в частности, вопрос ухудшения ситуации с COVID-19 в Словакии и вакцинацию.

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Ведущий обратил внимание на то, что переговоры с Россией относительно вакцины длились несколько недель. И спросил премьер-министра, что тот пообещал за поставку "Спутника V".

Закарпатскую Украину,

– ответил Матович, удивив собеседника.

Потом он объяснил, что это – всего лишь шутка. В то же время добавил, что не понимает, почему бытует мнение, якобы договоренности с Кремлем автоматически предполагают измену Словакии.

"Как вы думаете, что я им обещал? Ничего не обещал, они ничего от меня не хотели", – заверил политик.

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Кроме этого, Матович подчеркнул, что его основным заданием было "предоставить людям безопасную вакцину, чтобы они не умирали от коронавируса".

Реакция МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на некорректную шутку со стороны словацкого политика. "Пусть обменяет на несколько регионов Словакии", – написал тот в Твиттере.

Чиновник объяснил, что ему обидно, что такими высказываниями Матович портит "чрезвычайно дружеские и искренние отношения между Украиной и Словакией".

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