Закарпатье в обмен на российскую вакцину, – премьер Словакии возмутительно пошутил
Словацкий премьер-министр некорректно пошутил об Украине. Комментируя вопрос договоренностей о российской вакцине, Игорь Матович сказал, что пообещал в обмен на нее Закарпатье.
Источник:Radio Expres
Неудачная шутка политика прозвучала в эфире местного радио. С ним обсуждали, в частности, вопрос ухудшения ситуации с COVID-19 в Словакии и вакцинацию.
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Ведущий обратил внимание на то, что переговоры с Россией относительно вакцины длились несколько недель. И спросил премьер-министра, что тот пообещал за поставку "Спутника V".
Закарпатскую Украину,
– ответил Матович, удивив собеседника.
Потом он объяснил, что это – всего лишь шутка. В то же время добавил, что не понимает, почему бытует мнение, якобы договоренности с Кремлем автоматически предполагают измену Словакии.
"Как вы думаете, что я им обещал? Ничего не обещал, они ничего от меня не хотели", – заверил политик.
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Кроме этого, Матович подчеркнул, что его основным заданием было "предоставить людям безопасную вакцину, чтобы они не умирали от коронавируса".
Реакция МИД Украины
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на некорректную шутку со стороны словацкого политика. "Пусть обменяет на несколько регионов Словакии", – написал тот в Твиттере.
Чиновник объяснил, что ему обидно, что такими высказываниями Матович портит "чрезвычайно дружеские и искренние отношения между Украиной и Словакией".
Российская вакцина для Словакии: что известно
- Из-за критической ситуации с коронавирусом 27 февраля в Словакии продолжили чрезвычайное положение. С тех пор оно продлится еще не менее 40 суток.
- Впоследствии СМИ обнародовали информацию, что Словакия стала второй страной в ЕС, которая договорилась о поставках российской вакцины "Спутник V".
- Из-за этого в стране вспыхнул политический кризис. Уже 2 небольшие партии сообщили, что из-за такого решения готовы выйти из правящей коалиции.
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