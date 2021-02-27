В Словакии продлили чрезвычайное положение, введенное из-за сложной ситуации с коронавирусом. Оно должно продлится еще не менее 40 суток.

Соответствующее решение принял парламент Словакии по предложению правительства. "За" проголосовали 83 из 118 депутатов К теме "Самый высокий уровень смертности в мире": Словакия будет просить ЕС поделиться вакцинами О чем говорит правительство Словакии В правительстве, в частности, считают, что без продления чрезвычайного положения оно потеряет рычаги, которые помогают ему справиться с пандемией.

Чиновники также указывают на ухудшение ситуации в больницах и распространение более агрессивного британского штамма коронавируса.

В то же время обратилось к гражданам с призывом по возможности работать дома, на работу в этой стране можно ходить только с отрицательным тестом на COVID-19. Какие ограничения вводят в стране С 27 февраля въезд сюда возможен только после 14 дней карантина. Это можно сократить наполовину, пройдя тестирование и получив отрицательный результат.

В транспорте люди должны иметь с собой документ об отрицательном тесте на COVID-19, сделанный не позднее, чем за 7 дней до проверки.

Ранее Словакию разделили на 4 зоны. В каждой из них установлены свои противоэпидемические правила передвижения, дороги на работу, обучение в школах, работы детских учреждений. Заметим! Ранее в Польше рассматривали возможность ввести ограничения на границах со Словакией и Чехией. Ведь в этих странах – сложная ситуация с коронавирусом. Коронавирус в Словакии: главное В начале января здесь обнаружили новый штамм коронавируса. По словам тамошних медиков, у пациентов можно наблюдать высокую вирусную нагрузку.

Учитывая сложную ситуацию в январе власти страны решили протестировать на коронавирус всех граждан. Кроме того, в Словакии ужесточили запрет на выход из дома.

По состоянию на 27 февраля в Стране подтвердили 2 848 новых случаев. Всего за время пандемии инфицировались 306 268 человек.

Сейчас болеют 43 893 человек (+2 739 за последние сутки).

Также есть и высокая смертность – 7 075 человек в общей сложности и 109 новых жертв.

Выздороветь в Словакии удалось 255 300 пациентам.

Население страны составляет почти 5,5 миллиона человек. Данные СНБО