Ковидная ситуация – сложная: в Словакии продлили чрезвычайное положение
В Словакии продлили чрезвычайное положение, введенное из-за сложной ситуации с коронавирусом. Оно должно продлится еще не менее 40 суток.
Источник:Aktuality
Соответствующее решение принял парламент Словакии по предложению правительства. "За" проголосовали 83 из 118 депутатов
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О чем говорит правительство Словакии
- В правительстве, в частности, считают, что без продления чрезвычайного положения оно потеряет рычаги, которые помогают ему справиться с пандемией.
- Чиновники также указывают на ухудшение ситуации в больницах и распространение более агрессивного британского штамма коронавируса.
- В то же время обратилось к гражданам с призывом по возможности работать дома, на работу в этой стране можно ходить только с отрицательным тестом на COVID-19.
Какие ограничения вводят в стране
- С 27 февраля въезд сюда возможен только после 14 дней карантина. Это можно сократить наполовину, пройдя тестирование и получив отрицательный результат.
- В транспорте люди должны иметь с собой документ об отрицательном тесте на COVID-19, сделанный не позднее, чем за 7 дней до проверки.
- Ранее Словакию разделили на 4 зоны. В каждой из них установлены свои противоэпидемические правила передвижения, дороги на работу, обучение в школах, работы детских учреждений.
Коронавирус в Словакии: главное
- В начале января здесь обнаружили новый штамм коронавируса. По словам тамошних медиков, у пациентов можно наблюдать высокую вирусную нагрузку.
- Учитывая сложную ситуацию в январе власти страны решили протестировать на коронавирус всех граждан. Кроме того, в Словакии ужесточили запрет на выход из дома.
- По состоянию на 27 февраля в Стране подтвердили 2 848 новых случаев. Всего за время пандемии инфицировались 306 268 человек.
- Сейчас болеют 43 893 человек (+2 739 за последние сутки).
- Также есть и высокая смертность – 7 075 человек в общей сложности и 109 новых жертв.
- Выздороветь в Словакии удалось 255 300 пациентам.
- Население страны составляет почти 5,5 миллиона человек.
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